Malatya'da Sürdürülebilir Eğitim: Mustafa Sarıtaç ve Beytepe Koleji

Malatya'da sürdürülebilir başarıyı hedefleyen eğitim modeli

Matematik öğretmeni olarak başladığı eğitim yolculuğunu, Türkiye'de örnek gösterilen bir harekete dönüştüren Beytepe Koleji Malatya Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıtaç, kurduğu sürdürülebilir eğitim modeliyle dikkat çekiyor. Sarıtaç, eğitimi yalnızca sınıf içi bir faaliyet olarak görmeyen, öğrenci potansiyelini ortaya çıkarıp insan yetiştirmeyi merkeze alan bir yaklaşım benimsiyor.

Eğitim anlayışı ve mesleki birikim

1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'deki eğitim paradigmasındaki değişimi yakından takip eden Sarıtaç, ezbere dayalı sistemin yerine analiz, eleştirel düşünme ve problem çözme odaklı bir yöntemi savunuyor. Kendisinin de vurguladığı gibi: "Eğitim sadece sınav kazanma aracı olamaz; insan yetiştirme adıdır". Bu anlayışla matematik öğretimine katkı sunan iki önemli kitaba imza attı; söz konusu eserler birçok eğitim kurumunda kaynak kitap olarak kullanıldı.

Çamlıca Koleji: Başarıları somutlaştıran model

2010'lu yılların başında arkadaşlarıyla birlikte Malatya'da Çamlıca Koleji'ni kuran Sarıtaç, kısa sürede kurum kültürünü akademik başarılarla inşa etti. Kurum, 2021, 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye birinciliği elde etti; 2025 yılında ise 3 LGS ve 2 bursluluk sınavı olmak üzere toplam 5 Türkiye birincisi çıkardı. Sarıtaç, başarının tesadüf olmadığını belirterek, "Bir okul kurmak kolaydır, sürdürülebilir başarıyı kurum kültürüne dönüştürmek zordur" sözleriyle sistemli çalışmanın önemine dikkat çekiyor.

Beytepe Koleji Malatya Kampüsü: Donanım ve vizyon

Çamlıca Koleji'nin ardından hayata geçirilen Beytepe Koleji Malatya Kampüsü, Sarıtaç'ın eğitim vizyonunu daha geniş ve sürdürülebilir bir alana taşıyor. Kampüsün fiziksel özellikleri arasında 7 bin 500 metrekare bahçe alanı, 6 bin metrekare kapalı alan, 12 atölye, 4 spor salonu, 33 derslik, 450 kişilik yemekhane ve 350 kişilik konferans salonu bulunuyor. Bu olanaklar, akademik eğitimin yanında çok yönlü gelişimi desteklemeyi amaçlıyor.

Öğretmen odaklı yaklaşım ve uluslararası standartlar

Beytepe Koleji'nde matematik ve İngilizce ağırlıklı bir eğitim programı uygulanıyor; Oxford İngilizce Programı ile uluslararası standartlar esas alınıyor. Sarıtaç, öğretmen mutluluğunu eğitimin merkezine koyarak, "Öğretmen mutluysa öğrenci de mutludur" anlayışını benimsiyor. Bu yaklaşım, 21. yüzyıl becerilerine sahip, yabancı dil yetkinliği yüksek ve küresel standartlarla rekabet edebilecek bireyler yetiştirme hedefini destekliyor.

Felsefe ve gelecek vizyonu

"Bir milletin geleceği, eğitimdeki vizyonuyla ölçülür" diyen Mustafa Sarıtaç, eğitimi ticaret değil, insan yetiştirme sanatı olarak tanımlıyor. Kurduğu eğitim kurumlarıyla Sarıtaç, yerel başarıyı uluslararası rekabete taşıyabilecek sürdürülebilir bir model ortaya koymayı amaçlıyor.

