Sakarya Üniversitesi IdeaFusion: EcoPilot (OPLOG) birinci oldu

Sakarya Üniversitesinde IdeaFusion'da EcoPilot öne çıktı

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) düzenlenen IdeaFusion etkinliği, öğrencilerin hızlı proje üretme ve girişimcilik yeteneklerini geliştirmeyi amaçladı. Etkinlikte farklı disiplinlerden öğrenciler bir araya gelerek kısa sürede yenilikçi çözümler üretti.

Organizasyon ve mentorluk

Etkinlik, Huawei Student Developers (HSD) ile Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) topluluğunun iş birliğinde gerçekleştirildi. Program süresince öğrenciler yazılımcı, tasarımcı, araştırmacı ve lider rolleri üstlenerek takımlar halinde çalıştı. Etkinlikte mentörlük görevini Kübra Bilğiç, Huawei Geliştirici İlişkileri Yöneticisi yürüttü.

Çalışma temaları ve zamanlama

Takımlara "Sanayide İkiz Dönüşüm", "Afetlere Dirençli Akıllı Şehirler" ve "Yapay Zeka Destekli Tarım ve Gıda Güvenliği" başlıklarında proje geliştirmeleri için 4,5 saat süre verildi. Katılımcılar kısa sürede fikir üreterek prototip ve sunum hazırladı.

Birincilik EcoPilot'ın

Jüri, projeleri toplumsal değer, uygulanabilirlik ve yenilikçilik kriterlerine göre değerlendirdi. Yusuf Edalı, Burak Yaşayan, Kayra Beşe, Yusuf Çiftçi ve Oğuzhan Aydın'dan oluşan OPLOG takımı, geliştirdikleri EcoPilot projesiyle birinciliği elde etti. Proje, ulaştırma sektöründeki artan yakıt maliyetleri ve iklim krizine karşı sunduğu çevreci ulaşım çözümleriyle jüri tarafından en yüksek puanı aldı.

Etkinlik, öğrencilere kısa süre içinde fikirden projeye geçme deneyimi sağlarken, sektöre yönelik yenilikçi çözümlerin teşvik edilmesine de katkı sundu.

