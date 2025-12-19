DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,25 -0,11%
ALTIN
5.958,02 0,01%
BITCOIN
3.758.563,59 -3,53%

Sakarya Üniversitesi IdeaFusion: EcoPilot (OPLOG) birinci oldu

Sakarya Üniversitesi IdeaFusion etkinliğinde OPLOG ekibinin geliştirdiği EcoPilot projesi, çevreci ulaşım çözümüyle birinciliği kazandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:44
Sakarya Üniversitesi IdeaFusion: EcoPilot (OPLOG) birinci oldu

Sakarya Üniversitesinde IdeaFusion'da EcoPilot öne çıktı

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) düzenlenen IdeaFusion etkinliği, öğrencilerin hızlı proje üretme ve girişimcilik yeteneklerini geliştirmeyi amaçladı. Etkinlikte farklı disiplinlerden öğrenciler bir araya gelerek kısa sürede yenilikçi çözümler üretti.

Organizasyon ve mentorluk

Etkinlik, Huawei Student Developers (HSD) ile Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) topluluğunun iş birliğinde gerçekleştirildi. Program süresince öğrenciler yazılımcı, tasarımcı, araştırmacı ve lider rolleri üstlenerek takımlar halinde çalıştı. Etkinlikte mentörlük görevini Kübra Bilğiç, Huawei Geliştirici İlişkileri Yöneticisi yürüttü.

Çalışma temaları ve zamanlama

Takımlara "Sanayide İkiz Dönüşüm", "Afetlere Dirençli Akıllı Şehirler" ve "Yapay Zeka Destekli Tarım ve Gıda Güvenliği" başlıklarında proje geliştirmeleri için 4,5 saat süre verildi. Katılımcılar kısa sürede fikir üreterek prototip ve sunum hazırladı.

Birincilik EcoPilot'ın

Jüri, projeleri toplumsal değer, uygulanabilirlik ve yenilikçilik kriterlerine göre değerlendirdi. Yusuf Edalı, Burak Yaşayan, Kayra Beşe, Yusuf Çiftçi ve Oğuzhan Aydın'dan oluşan OPLOG takımı, geliştirdikleri EcoPilot projesiyle birinciliği elde etti. Proje, ulaştırma sektöründeki artan yakıt maliyetleri ve iklim krizine karşı sunduğu çevreci ulaşım çözümleriyle jüri tarafından en yüksek puanı aldı.

Etkinlik, öğrencilere kısa süre içinde fikirden projeye geçme deneyimi sağlarken, sektöre yönelik yenilikçi çözümlerin teşvik edilmesine de katkı sundu.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDE (SAÜ), ÖĞRENCİLERİN HIZLI PROJE ÜRETME VE GİRİŞİMCİLİK YETENEKLERİNİ...

SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDE (SAÜ), ÖĞRENCİLERİN HIZLI PROJE ÜRETME VE GİRİŞİMCİLİK YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN "IDEAFUSİON" ETKİNLİĞİNDE, ÇEVRECİ ULAŞIM ÇÖZÜMÜ SUNAN "ECOPİLOT" PROJESİ BİRİNCİ OLDU.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDE (SAÜ), ÖĞRENCİLERİN HIZLI PROJE ÜRETME VE GİRİŞİMCİLİK YETENEKLERİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'ya 25 Yeni "Şahin" Trafik Polisi Göreve Başladı
2
Kütahya'da Emniyete Hayvan Sevkleri ve Yol Kontrolleri Eğitimi
3
Malatya'da Sürdürülebilir Eğitim: Mustafa Sarıtaç ve Beytepe Koleji
4
Cizre'de Açıköğretim 1. Dönem Yazılı Sınavları İçin Koordinasyon Toplantısı
5
İEÜ ile Cervantes Enstitüsü'nden İzmir-İspanya eğitim köprüsü
6
Sakarya Üniversitesi IdeaFusion: EcoPilot (OPLOG) birinci oldu
7
Söke'de 4. Okullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası — 'İşimiz Gücümüz Oyun'

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül