DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,62 -0,01%
BITCOIN
3.749.313,71 0,03%

BEUN'de ÜNİDES Başarıları Sertifika Töreniyle Taçlandırıldı

ÜNİDES kapsamında desteklenen BEUN öğrenci topluluklarına sertifikaları törenle verildi; programda müzik dinletisi, tanıtım filmi ve toplu fotoğraf çekimi yer aldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:22
BEUN'de ÜNİDES Başarıları Sertifika Töreniyle Taçlandırıldı

BEUN'de ÜNİDES Başarıları Sertifika Töreniyle Taçlandırıldı

Törente destek alan kulüp ve topluluklara sertifikalar teslim edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında destek almaya hak kazanan öğrenci toplulukları ile kulüp üyeleri için BEUN'da sertifika teslim töreni düzenlendi.

Tören, Farabi Kampüsü Genç Ofis'te gerçekleştirildi. Programa; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, BEUN Genel Sekreteri Prof. Dr. Zehra Safi Öz, akademisyenler, idari personel, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yönetimi ve personeli ile öğrenciler katıldı.

Tören, aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışın ardından ÜNİDES Programı'nın amaç ve kapsamının aktarıldığı tanıtım filmi izlendi. Programın devamında sahne alan Gençlik Merkezi Müzik Topluluğu türkülerle performans sergiledi; öğrenciler seslendirmelere eşlik etti.

ÜNİDES kapsamında proje geliştirip başarıyla uygulayan üniversite kulüp ve topluluklarına yönelik düzenlenen sertifika teslim töreninde, projelerde görev alan öğrenci topluluk üyeleri ile danışman akademisyenlere sertifikaları Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı tarafından takdim edildi.

Törene ilişkin değerlendirmede bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrenci topluluklarının ÜNİDES kapsamında elde ettiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yalnızca akademik değil; sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimlerini de destekleyen bir üniversite anlayışıyla hareket ediyoruz. Öğrenci topluluklarımızın proje üretme kültürünü benimseyerek her geçen dönem daha güçlü çalışmalar ortaya koyması, bu anlayışın somut bir yansımasıdır. ÜNİDES kapsamında Üniversitemiz öğrenci toplulukları; bugüne kadar toplam 65 projeyle desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu sonuç, öğrencilerimizin sürdürülebilir bir başarı çizgisine sahip olduğunu ve topluluklarımızın ulusal ölçekte nitelikli projeler üretebildiğini göstermektedir. Bu vesileyle öğrencilerimize önemli fırsatlar sunan ÜNİDES Programı dolayısıyla başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyor; projeleriyle destek almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi tebrik ediyorum."

Program, günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN VE...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN VE GENÇLERİN KİŞİSEL, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMLERİNE KATKIDA BULUNMAYI HEDEFLEYEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞ BİRLİĞİ VE DESTEK PROGRAMI (ÜNİDES) KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI VE KULÜP ÜYELERİ İÇİN BEUN’DA SERTİFİKA TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN VE...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de 'Dersimiz Sağlık' Etkinliği Esentepe İlkokulu'nda
2
Mutlaca Köyü'nde 26 Öğrencinin Kitabı İçin İmza Günü
3
BEUN'de ÜNİDES Başarıları Sertifika Töreniyle Taçlandırıldı
4
YÖK 2025 Raporu: Karabük Üniversitesi 4 Alanda Türkiye İlk 10'unda
5
Kars’ta En Çok Kitap Okuyanlara Ödüller Verildi
6
Sosyalfest 2026 Hazırlıkları Hızlandı: KBÜ ve İstanbul Üniversitesi Ortaklığı
7
Sultanhisar'da Zeytin Budama Kursu Başladı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması