Vezirköprü'de TÜBİTAK Söyleşisi: Doç. Dr. Polat Şendurur ile Dijital Oyun Tasarımı

Doç. Dr. Polat Şendurur, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Vezirköprü'de ilkokul öğrencilerine dijital oyun tasarımının tarihçesi ve temel ilkelerini anlattı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:47
Bilim Merkezi organizasyonuyla ilkokul öğrencilerine farkındalık

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Polat Şendurur, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir seminer gerçekleştirdi.

Bilim Merkezi tarafından düzenlenen programda Doç. Dr. Şendurur, ilkokul öğrencileriyle buluşarak oyunun tarihçesi, dijital oyunların gelişim süreci ve oyun tasarımına dair temel bilgiler aktardı. Söyleşi, öğrencilerde oyun tasarımına ilişkin farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Programın sonunda Vezirköprü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Vezirköprü Belediyesi tarafından Doç. Dr. Polat Şendurur’a teşekkür belgesi takdim edildi.

Etkinlik, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programa İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Recep Yaylacı ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

