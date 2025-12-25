Vezirköprü'de TÜBİTAK Söyleşisi: Doç. Dr. Polat Şendurur ile Dijital Oyun Tasarımı
Bilim Merkezi organizasyonuyla ilkokul öğrencilerine farkındalık
TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Polat Şendurur, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir seminer gerçekleştirdi.
Bilim Merkezi tarafından düzenlenen programda Doç. Dr. Şendurur, ilkokul öğrencileriyle buluşarak oyunun tarihçesi, dijital oyunların gelişim süreci ve oyun tasarımına dair temel bilgiler aktardı. Söyleşi, öğrencilerde oyun tasarımına ilişkin farkındalık oluşturmayı hedefledi.
Programın sonunda Vezirköprü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Vezirköprü Belediyesi tarafından Doç. Dr. Polat Şendurur’a teşekkür belgesi takdim edildi.
Etkinlik, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programa İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Recep Yaylacı ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE, TÜBİTAK BİLİM SÖYLEŞİLERİ KAPSAMINDA DOÇ. DR. POLAT ŞENDURUR “DİJİTAL OYUN TASARIMI” KONULU BİR SEMİNER GERÇEKLEŞTİRDİ.