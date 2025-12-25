Liseli Öğrenciler Sakarya Üniversitesi'nde Akademik Deneyim Kazandı

Sakarya'da Geleceğime Yön Veriyorum projesi kapsamında lise öğrencileri, Sakarya Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte üniversite yaşamını yakından tanıdı.

Proje, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve Sakarya'daki liselerde öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin çeşitli fakültelerinde misafir edildi.

Program detayları

Liseliler, Hukuk, İlahiyat ve Diş Hekimliği fakültelerinde düzenlenen programlarda fakülte ortamını gezerek akademik yaşamın işleyişine dair gözlem ve deneyim fırsatı buldu.

Etkinlik, öğrencilerin yükseköğretim kurumlarını tanıması ve gelecekteki yönelimlerini belirlemelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

