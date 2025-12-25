DOLAR
42,81 -0,09%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,64 -0,03%
BITCOIN
3.760.467,59 -0,32%

Liseli Öğrenciler Sakarya Üniversitesi'nde Akademik Deneyim Kazandı

Sakarya'da yürütülen 'Geleceğime Yön Veriyorum' projesiyle liseli öğrenciler Hukuk, İlahiyat ve Diş Hekimliği fakültelerinde akademik deneyim edindi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:47
Liseli Öğrenciler Sakarya Üniversitesi'nde Akademik Deneyim Kazandı

Liseli Öğrenciler Sakarya Üniversitesi'nde Akademik Deneyim Kazandı

Sakarya'da Geleceğime Yön Veriyorum projesi kapsamında lise öğrencileri, Sakarya Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte üniversite yaşamını yakından tanıdı.

Proje, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve Sakarya'daki liselerde öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin çeşitli fakültelerinde misafir edildi.

Program detayları

Liseliler, Hukuk, İlahiyat ve Diş Hekimliği fakültelerinde düzenlenen programlarda fakülte ortamını gezerek akademik yaşamın işleyişine dair gözlem ve deneyim fırsatı buldu.

Etkinlik, öğrencilerin yükseköğretim kurumlarını tanıması ve gelecekteki yönelimlerini belirlemelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

SAKARYA’DA "GELECEĞİME YÖN VERİYORUM" PROJESİ KAPSAMINDA LİSE ÖĞRENCİLERİ, AKADEMİK ORTAMI...

SAKARYA’DA "GELECEĞİME YÖN VERİYORUM" PROJESİ KAPSAMINDA LİSE ÖĞRENCİLERİ, AKADEMİK ORTAMI YAKINDAN DENEYİMLEDİ.

SAKARYA’DA "GELECEĞİME YÖN VERİYORUM" PROJESİ KAPSAMINDA LİSE ÖĞRENCİLERİ, AKADEMİK ORTAMI...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir’de Murat Atılgan Ortaokulu’nda ‘Dünya Türk Dili Ailesi Günü’ Programı
2
Liseli Öğrenciler Sakarya Üniversitesi'nde Akademik Deneyim Kazandı
3
Kırklareli'de EDEP İl Koordinasyon Toplantısı: Eğitime Destek ve İş Birliği
4
Eskişehir'de Dünya Türk Dili Ailesi Günü - Ortak Kimliğimiz ve Medeniyet Hafızamız
5
MEB Yetkilileri Eskişehir'de Hayat Boyu Öğrenme Çalışmalarını Yerinde İnceledi
6
Kütahya'da 3. Uluslararası Öğrenci Buluşması: 13 Ülkenin Kültürleri Sergilendi
7
Düzce'de 'Dersimiz Sağlık' Etkinliği Esentepe İlkokulu'nda

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması