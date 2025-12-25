Eskişehir'de Dünya Türk Dili Ailesi Günü - Ortak Kimliğimiz ve Medeniyet Hafızamız

Eskişehir'de 'Ortak Kimliğimiz ve Medeniyet Hafızamız' programı yoğun ilgi gördü

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taciser Tüfekçi Sivas Konferans Salonu'nda, Dünya Türk Dili Ailesi Günü anısına düzenlenen "Ortak Kimliğimiz ve Medeniyet Hafızamız" başlıklı program izleyiciden yoğun ilgi gördü.

Programın akışı ve açılış konuşmaları

Etkinlikte sunuculuğu diksiyon ve tiyatro eğitimcisi Şeker Aybala üstlendi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Anadolu Rektör Yardımcısı Erkan Erdemir yaparken, açılışı Edebiyat Fakültesi Dekanı Fuat Güllüpınar gerçekleştirdi.

Türk dilinin tarihî derinliği ve akademik katkılar

Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum, "Türk Dilinin ve Türkolojinin Tarihî Gelişimi" başlıklı sunumunda alanın akademik birikimini kapsamlı biçimde paylaştı. Tulum'un sunumu, Türk dilinin tarihî kökleri ve bilimsel çalışmalardaki yeri üzerine odaklandı.

Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar ise "Rusya'da Türkler ve Türkoloji" başlıklı sunumunda, Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk boylarının dil, kültür ve din politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar konuşmasında şu vurguyu yaptı:

‘Türkiye ve Rusya dostluğuna Türk dili ve kültürünün derin bir katkısı söz konusu. Türkçe, Rusya’da artık yalnızca kelimelerden ibaret bir dil değil; sıcaklık, empatî ve anlayışın ifadesi haline gelmiştir. Türkçeyi her yeni öğrenen, kültürel bağların bir temsilcisidir. Bu sürecin kazananı sadece dost iki ülke değil; ortak bir kültürel geleceği inşa eden genç kuşaklardır.’

Toplumsal sorumluluk ve dil bilinci

Doç. Dr. Ferdi Bozkurt, "Türk Dili için bireyler olarak neler yapabiliriz?" sorusunu merkeze alan sunumunda, dilin korunması ve yaşatılmasının yalnızca akademik çevrelerin değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Bozkurt, günlük hayatta Türkçenin doğru, özenli ve bilinçli kullanımının önemine; özellikle sosyal medya, dijital platformlar ve kamusal alanlarda dil hassasiyetinin artırılmasına dikkat çekti.

Katılımcıların değerlendirmesi

Program, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Katılımcılar, sunumların "Türk dilinin tarihi, kültürel ve toplumsal boyutlarını farklı perspektiflerden ele alan, bilgilendirici ve ufuk açıcı" olduğunu belirtti. Etkinlik, ortak kimlik ve medeniyet hafızasının canlı tutulmasına yönelik anlamlı bir akademik ve kültürel buluşma olarak değerlendirildi.

