DOLAR
42,81 -0,09%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,64 -0,03%
BITCOIN
3.760.467,59 -0,32%

Kırklareli'de EDEP İl Koordinasyon Toplantısı: Eğitime Destek ve İş Birliği

Kırklareli'de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ve Vali Uğur Turan'ın katılımıyla EDEP İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı; eğitime destek çalışmaları ve iş birliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:53
Kırklareli'de EDEP İl Koordinasyon Toplantısı: Eğitime Destek ve İş Birliği

Kırklareli'de EDEP İl Koordinasyon Toplantısı: Eğitime Destek ve İş Birliği

Toplantı ve Katılımcılar

Eğitime Destek Platformu (EDEP) İl Koordinasyon Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kırklareli Valisi Uğur Turan ve EDEP Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Salonu’nda dün düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen eğitime destek faaliyetleri, kurumlar arası iş birliği ve gönüllülük esasına dayalı çalışmalar ele alındı.

Gündem: Eğitimde Kalite ve Öğrenci Gelişimi

Toplantıda, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik projeler değerlendirildi; öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek uygulamalar üzerinde duruldu.

Vali Uğur Turan, eğitimin toplumların geleceğini şekillendiren en temel unsur olduğunu vurgulayarak, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla yürütülen eğitime destek çalışmalarının önemine işaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ise toplantıda, eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını; kültür ve değerler eğitimi ile birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

EDEP İl Koordinasyon Toplantısı, eğitime yönelik iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak hedefler doğrultusunda atılacak adımların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

EĞİTİME DESTEK PLATFORMU (EDEP) İL KOORDİNASYON TOPLANTISI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI DR....

EĞİTİME DESTEK PLATFORMU (EDEP) İL KOORDİNASYON TOPLANTISI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI DR. SERDAR ÇAM, KIRKLARELİ VALİSİ UĞUR TURAN VE EDEP KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİNİN KATILIMLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

EĞİTİME DESTEK PLATFORMU (EDEP) İL KOORDİNASYON TOPLANTISI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI DR....

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir’de Murat Atılgan Ortaokulu’nda ‘Dünya Türk Dili Ailesi Günü’ Programı
2
Liseli Öğrenciler Sakarya Üniversitesi'nde Akademik Deneyim Kazandı
3
Kırklareli'de EDEP İl Koordinasyon Toplantısı: Eğitime Destek ve İş Birliği
4
Eskişehir'de Dünya Türk Dili Ailesi Günü - Ortak Kimliğimiz ve Medeniyet Hafızamız
5
MEB Yetkilileri Eskişehir'de Hayat Boyu Öğrenme Çalışmalarını Yerinde İnceledi
6
Kütahya'da 3. Uluslararası Öğrenci Buluşması: 13 Ülkenin Kültürleri Sergilendi
7
Düzce'de 'Dersimiz Sağlık' Etkinliği Esentepe İlkokulu'nda

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması