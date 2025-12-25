Kırklareli'de EDEP İl Koordinasyon Toplantısı: Eğitime Destek ve İş Birliği

Toplantı ve Katılımcılar

Eğitime Destek Platformu (EDEP) İl Koordinasyon Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kırklareli Valisi Uğur Turan ve EDEP Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Salonu’nda dün düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen eğitime destek faaliyetleri, kurumlar arası iş birliği ve gönüllülük esasına dayalı çalışmalar ele alındı.

Gündem: Eğitimde Kalite ve Öğrenci Gelişimi

Toplantıda, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik projeler değerlendirildi; öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek uygulamalar üzerinde duruldu.

Vali Uğur Turan, eğitimin toplumların geleceğini şekillendiren en temel unsur olduğunu vurgulayarak, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla yürütülen eğitime destek çalışmalarının önemine işaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ise toplantıda, eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını; kültür ve değerler eğitimi ile birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

EDEP İl Koordinasyon Toplantısı, eğitime yönelik iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak hedefler doğrultusunda atılacak adımların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

EĞİTİME DESTEK PLATFORMU (EDEP) İL KOORDİNASYON TOPLANTISI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI DR. SERDAR ÇAM, KIRKLARELİ VALİSİ UĞUR TURAN VE EDEP KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİNİN KATILIMLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.