Tokat’ta Kadınlara Siber Güvenlik ve Etik Hacker Eğitimi Tamamlandı

Tokat’ta kadınların dijital yetkinlikleri artırıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) iş birliğiyle Tokat’ta kadınların dijital yetkinliklerini geliştirmek ve teknoloji alanında istihdamını desteklemek amacıyla düzenlenen 'Siber Güvenlik ve Etik Hacker Eğitimi' başarıyla tamamlandı.

Eğitim kapsamında yürütülen iş birliği

Eğitim programı, Kalkınma Ajanslarının 2024–2025 yılları teması olan "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği" çerçevesinde; Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında imzalanan "Yerel Kalkınmada Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Üst Protokolü" ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen alt protokol doğrultusunda yürütüldü.

Eğitimin içeriği ve uygulamaları

TOGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Siber Güvenlik Laboratuvarı'nda bölüm öğretim elemanları tarafından yürütülen eğitim süresince katılımcılara siber güvenliğin temel ve ileri düzey uygulamaları, siber saldırı türleri, savunma yöntemleri, güvenlik açıklarının tespiti, penetrasyon testleri ve sosyal mühendislik konularında uygulamalı eğitimler verildi.

Rektör ve OKA temsilcisinin değerlendirmeleri

Sertifika töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, eğitimin taşıdığı öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bu eğitimle bireysel ve kurumsal düzeyde bilgi güvenliği farkındalığını artırmayı, siber tehditlere karşı savunma becerileri kazandırmayı ve kadın katılımcıları etik hackerlık alanında yetkin hâle getirmeyi hedefledik. Kadınların dijital dünyada daha güçlü bir şekilde var olmalarını desteklemeyi önemsiyoruz. Bu değerli proje için OKA ile gerçekleştirilen iş birliğini son derece kıymetli buluyor, emeği geçen tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Kadınların dijital dünyada daha özgüvenli ve üretken bireyler hâline gelmesi en büyük temennimizdir."

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise konuşmasında şunları söyledi: "Kadın istihdamı ve kadın girişimciliği teması kapsamında 2024–2025 döneminde paydaşlarımızla birlikte bölgemizde sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar kadınların varlığını görünür kılan bütüncül bir model oluşturduk. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik başarılı uygulamalarıyla ajansımız en başarılı kalkınma ajansları arasında yer alıyor. Oyun geliştirme, yapay zekâ, İHA pilotluğu, dijital muhasebe ve e-ticaret gibi siber güvenlik de teknoloji alanında önem verdiğimiz başlıklardan biri oldu. Bu eğitimle, geleceğin stratejik teknolojileri arasında yer alan siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi adına önemli bir adım attığımıza inanıyorum. İlginizden ve başarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum."

Sertifikalandırma ve tören

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, CISCO onaylı dijital rozet ile e-Devlet üzerinden doğrulanabilir sertifika almaya hak kazandı. Sertifikalar, düzenlenen törende katılımcılara takdim edildi.

Sertifika törenine TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Tokat Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Emrah Oral, akademisyenler ve kursiyerler katıldı.

