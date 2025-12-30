DOLAR
Bingöl'de 31 Aralık 2025'te Eğitime 1 Gün Ara

Bingöl'de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:47
Bingöl'de 31 Aralık 2025'te Eğitime 1 Gün Ara

Bingöl'de 31 Aralık 2025'te eğitime 1 gün ara

Yoğun kar ve buzlanma uyarısı

Bingöl'de beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Bingöl tarafından yapılan açıklamada,

"Meteorolojik verilere göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının etkili olması ve hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşması muhtemel olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için tedbir amacıyla; 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.

BİNGÖL’DE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

BİNGÖL’DE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

