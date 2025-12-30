DOLAR
Düzce’de 2025 4. Grup Üreme ve Cinsel Sağlık Eğitimi Tamamlandı

Düzce'de 2025 yılı 4. grup üreme ve cinsel sağlık eğitimi yapıldı; 18 sağlık personeli ÜSEM eğitimcileri tarafından sertifika aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet içi eğitimler kapsamında, 2025 yılı 4. grup üreme ve cinsel sağlık modüler eğitimi düzenlendi. Programın amacı; anne sağlığını iyileştirmek ve anne ölüm oranlarını azaltmak üzere sağlık personelinin bilgi ve becerilerini güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güçlendirmektir.

Eğitim İçeriği

Eğitim programında; üreme sağlığına giriş, üreme sağlığı yöntem danışmanlığı, güvenli annelik, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve gençlere yönelik cinsel sağlık konuları ele alındı. Söz konusu eğitimler, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen programlar çerçevesinde hizmet içi eğitimlerin bir parçası olarak planlandı.

Katılımcılar ve Eğitmenler

Eğitim, Sağlıklı Hayat Merkezi Üreme Sağlığı Eğitim Salonunda gerçekleştirildi. Eğitim veren Üreme Sağlığı ÜSEM eğitimcileri; Dr. Yusuf Ergi, Ebe Semra Demirel ve Ebe Canan Azın Arslan olarak belirtildi. Doktor, hemşire, ebe, psikolog, sosyal çalışmacı ve diyetisyenlerden oluşan toplam 18 sağlık personeli eğitime katılım sağladı.

Eğitim programının sonunda katılımcılara, ÜSEM eğitimcileri tarafından katılım belgeleri verildi. Eğitimler, sağlık çalışanlarının standart ve nitelikli hizmet sunumunu desteklemeyi hedefliyor.

