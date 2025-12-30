Sinop'ta Kar ve Buzlanma Nedeniyle Bazı İlçelerde Eğitime Ara

Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara

Valilikten yapılan açıklama

Sinop’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve ardından oluşan buzlanma, eğitim-öğretimde geçici aksamalara yol açtı. Muhtemel risklere karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında, 30 Aralık Salı bazı ilçelerde eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Hangi ilçelerde eğitim durdu?

Valilik açıklamasına göre; Türkeli ilçesinde tüm eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Ayancık ve Erfelek ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretim durduruldu. Ayrıca merkez ilçe ile Boyabat, Dikmen ve Gerze ilçelerinin bazı bölgelerinde kısmi olarak taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İdari izin kararları

Eğitime tamamen ara verilen Türkeli ilçesinde, hamile, engelli ve çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden kadın kamu çalışanları 30 Aralık Salı günü idari izinli sayılacak. Taşımalı eğitime ara verilen ilçe ve köylerde ise taşımalı eğitim kapsamında görev yapan hamile ve engelli kamu görevlileri aynı gün idari izinli olacak.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, hava şartlarının yakından takip edildiğini belirterek, vatandaşların ve sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

SİNOP’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE ARDINDAN OLUŞAN BUZLANMA, EĞİTİM-ÖĞRETİMDE GEÇİCİ AKSAMALARA YOL AÇTI. MUHTEMEL RİSKLERE KARŞI ALINAN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER KAPSAMINDA, BUGÜN (30 ARALIK SALI) İL GENELİNDE BAZI İLÇELERDE EĞİTİME ARA VERİLMESİ KARARLAŞTIRILDI.