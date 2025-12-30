DOLAR
Düzce'de Yığılca'da Okullar 31 Aralık 2025'te Tatil

Vali Selçuk Aslan, 31 Aralık 2025'te Yığılca'da örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 1 gün tatil edildiğini; bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 23:42
Vali Selçuk Aslan duyurdu

DÜZCE(İHA) — Düzce Valisi Selçuk Aslan, olumsuz hava şartları nedeniyle Yığılca ilçesinde okulların yarın için tatil edildiğini; Düzce merkez, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Vilayetimiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 31 Aralık 2025 çarşamba günü Yığılca ilçemizde örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine Düzce Merkez, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerimizde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz"

Denildi.

