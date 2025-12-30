DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,46 0,06%
ALTIN
6.027,71 -0,89%
BITCOIN
3.793.052,33 -1,45%

Ordu Akkuş'ta Yoğun Kar: Eğitime 31 Aralık 2025'te 1 Gün Ara

Ordu Valiliği, Akkuş ilçesinde 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:57
Ordu Akkuş'ta Yoğun Kar: Eğitime 31 Aralık 2025'te 1 Gün Ara

Ordu Valiliği'nden Akkuş'ta Eğitime Ara Kararı

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışının beklendiği Akkuş ilçesinde eğitim faaliyetlerine geçici süreyle ara verildiğini duyurdu.

Ara Verilen Kurumlar ve Tarih

Valilikten yapılan açıklamada, Akkuş ilçesinde her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezleri için 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

İdari İzin Kapsamı

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve ana sınıfına devam eden annelerin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AKKUŞ İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KARLA MÜCADELE

AKKUŞ İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KARLA MÜCADELE

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş’ta eğitime kar engeli: Okullar 31 Aralık 2025'te 1 gün tatil
2
Ordu Akkuş'ta Yoğun Kar: Eğitime 31 Aralık 2025'te 1 Gün Ara
3
Bingöl'de 31 Aralık 2025'te Eğitime 1 Gün Ara
4
Ağrı'da Yoğun Kar ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara
5
Bahçesaray’da Taşımalı Eğitime 31 Aralık 2025 İçin 1 Gün Ara
6
Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi ile NAFOD'tan Sanat-Eğitim Protokolü
7
TUSAŞ ve YÖK'ten Lisansüstü Eğitim Protokolü: Kurum İçi Eğitimler Kredilendirilecek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları