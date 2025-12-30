Ordu Akkuş'ta Yoğun Kar: Eğitime 31 Aralık 2025'te 1 Gün Ara

Ordu Valiliği'nden Akkuş'ta Eğitime Ara Kararı

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışının beklendiği Akkuş ilçesinde eğitim faaliyetlerine geçici süreyle ara verildiğini duyurdu.

Ara Verilen Kurumlar ve Tarih

Valilikten yapılan açıklamada, Akkuş ilçesinde her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezleri için 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

İdari İzin Kapsamı

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve ana sınıfına devam eden annelerin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AKKUŞ İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KARLA MÜCADELE