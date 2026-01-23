Bitlis’te Yarıyıl Tatilinde Elaman Kayak Merkezi’ne Akın

Bitlis'in Elaman Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde öğrenciler ve ailelerle doldu; çocuklar karla buluşup spor ve eğlenceyi bir arada yaşadı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 08:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:07
Bitlis’te Yarıyıl Tatilinde Elaman Kayak Merkezi’ne Akın

Rahva'daki tesis öğrenci ve ailelerle doldu

Bitlis'in Rahva bölgesinde bulunan Elaman Kayak Merkezi, yarıyıl tatili nedeniyle öğrenciler ve vatandaşların akınına uğradı.

Karla kaplanan pistlerde hem eğlenceyi hem de sporu bir arada yaşayan çocuklar ve aileleri, kayak merkezinde keyifli vakit geçiriyor.

Elif Gülşen, Ahlat Gençlik Merkezi öğretmenlerinden, "Tatili çocuklarımızla birlikte spor yaparak, hareketli ve verimli geçirmek için bugün buradayız" dedi.

Esma Elmas ise, "Okulların tatil edilmesini değerlendirdik, karın keyfini çıkarmak için buraya geldik. Gerçekten çok güzel bir gün oluyor" ifadelerini kullandı.

Hasan Karataş da, "Hafta içi olmasına rağmen yoğunluk olması bizi mutlu etti. Hem eğlenmek hem de birlikte aktiviteler yapmak için geldik. Kar yağışı bu anlamda yüzümüzü güldürdü" diye konuştu.

BİTLİS’İN RAHVA BÖLGESİNDEKİ ELAMAN KAYAK MERKEZİ, YARIYIL TATİL NEDENİYLE ÖĞRENCİLERİN VE VATANDAŞLARIN AKININA UĞRADI.

