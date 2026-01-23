Balıkesir Üniversitesi'nden Lezzet Patikası: Burhaniye'de Yenilebilir Otlar Projesi

Balıkesir Üniversitesi'nden "Lezzet Patikası" Projesi Burhaniye'de Hayata Geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri, fakültenin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında anlamlı bir projeye imza attı. Öğrenciler tarafından yürütülen "Lezzet Patikası-Yenilebilir Otlar" projesi, yerel mutfak kültürünü korumayı ve sürdürülebilir yemek alışkanlıklarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Projenin amacı

"Her Adımda Bir Tat, Her Yaprakta Bir Hikâye" mottosuyla şekillenen proje, Ege Bölgesi’nde yetişen yenilebilir yabani otları gastronomik, kültürel ve ekolojik boyutlarıyla tanıtmayı, yerel bilgi birikimini kayıt altına almayı ve sürdürülebilir mutfak kültürüne katkı sağlamayı amaçladı.

Saha çalışması ve kitapçık

Projenin ilk aşamasında Edremit ve Burhaniye çevresindeki pazarlara gidilerek, konuya hâkim kişilerle röportajlar gerçekleştirildi. Yapılan detaylı araştırma ve görüşmeler sonucunda; yenilebilir otların faydaları, izlenecek rotalar ve yemek tariflerini içeren kapsamlı bir kitapçık hazırlandı. Kitapçığın tanıtım gününe Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve Fakülte Öğretim Elemanı Arş. Gör. Setenay Melek Yurttabir katılım gösterdi.

Uygulamalı mutfak çalışması

Kitapçıkta yer alan yemek tarifleri, Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın danışmanlığında, Fakülte Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencileri Durdu Can Çaylak, Ömer Aydın, Ahmet Hakan Gergen, Zeynep Gedik ve Tuğba Türker tarafından fakülte mutfağında uygulamalı olarak hazırlandı ve misafirlere sunuldu.

Dekanın değerlendirmesi

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, öğrencilerin yerel gastronomi mirasına sahip çıkma ve akademik bilgiyi saha çalışmalarıyla birleştirme becerisine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu proje ile yenilebilir yabani otların doğru, bilinçli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik önemli bir kaynak ortaya konulmuştur. Öğrencilerimizin araştırma sürecinde gösterdiği sorumluluk, ekip ruhu ve özveri bizleri son derece memnun etmiştir. Fakültemiz, yerel değerleri koruyan ve topluma katkı sunan bu tür çalışmaları her zaman desteklemeye devam edecektir."

GÖREV ALAN ÖĞRENCİLER