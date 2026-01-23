BUÜ 50. Yılını Bilimsel Projelerle Taçlandırdı: 11 Proje Ödül Aldı

BUÜ 50. Yılını Bilimsel Projelerle Taçlandırdı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından 50. yıla özel düzenlenen proje yarışmasının kazananları açıklandı. Üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda hazırlanan projelerin ödüllendirildiği törende araştırma üniversitesi kimliği ve kurumsal aidiyet vurgusu öne çıktı.

Ödül Töreni ve Katılımcılar

Düzenlenen ödül törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftci, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, BAP Koordinatörü Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral ile akademisyenler ve idari personel katıldı. Törende, bilimsel üretkenliği artırmayı hedefleyen projeler ve üniversitenin stratejik hedeflerine katkıları ön plana alındı.

Rektörün Değerlendirmesi

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 50. yılın kurumsal kimlik ve aidiyet duygusunu güçlendirme açısından kritik bir eşik olduğunu vurguladı. BAP biriminin sunduğu finansal olanakların üniversiteye önemli bir rekabet avantajı sağladığını belirten Yılmaz, BAP Koordinatörü ve komisyon üyelerine teşekkür etti. Ayrıca köklü üniversitelerdeki bağış ve mezun desteği kültürünü BUÜ'de pekiştirmeyi hedeflediklerini ve ADEP ve BAP fonlarını etkin kullanarak üniversiteler arası işbirliğiyle akademik yayınlardaki durağanlığı aşmayı amaçladıklarını dile getirdi.

50. Yılın Süregelen Etkisi

Prof. Dr. Cafer Çiftci, 50. yıl kutlamalarının sadece bir yıl süren etkinlikler olmadığını, gerçekleştirilen çalışmaların üniversite kültüründe derin izler bıraktığını söyledi. BAP tarafından hayata geçirilen proje yarışmasını, 50. yıl komisyonu çalışmalarının en anlamlı adımlarından biri olarak nitelendirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bütçe ve Disiplinler Arası Dağılım

Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, BAP birimi üyelerinin özverili çalışmalarına dikkat çekti. Başlangıçta 10 milyon lira olarak belirlenen bütçenin, gelen nitelikli başvurular üzerine 15,9 milyon liraya yükseltildiğini açıkladı. Projelerin alan bazlı dağılımında 5 sosyal, 4 mühendislik ve ziraat, 1 tıp ve 1 fen bilimleri projesinin yer almasının disiplinler arası zenginlik sunduğunu vurguladı. Kırıştıoğlu, projelerin akademik yayınlara ve somut çıktılara dönüşmesinin temel beklenti olduğunu belirtti.

Değerlendirme Süreci ve Ödüller

Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral, yarışmaya ilişkin değerlendirme sürecini anlattı. Fen, mühendislik, sağlık ve sosyal alanlarda gelen 25 başvuru titizlikle incelendi; Kalkınma Planı öncelikleri, uluslararas›laşma ve insan kaynağı gelişimi gibi kriterler belirleyici oldu. Gelen projelerin niteliği nedeniyle bütçede artışa gidilerek 11 proje ödüllendirildi, ayrıca 10 proje ADEP kapsamında değerlendirmeye alındı. Oral, söz konusu projelerden bazılarının üniversitenin çözüm bekleyen sorunlarına önemli katkılar sunacağını belirtti.

Konuşmaların ardından başarılı görülen projelerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.

