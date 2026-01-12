Bursa'da Gemlik merkezli 6,7'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

AFAD ve valilik koordinasyonunda kapsamlı uygulama

Tatbikat, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

Senaryo gereği 12 Ocak saat 00.00'da Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği varsayıldı. Olayın özellikle Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde ciddi hasara yol açtığı, çok sayıda yapının yıkıldığı ve can kayıplarının yaşandığı kabul edilerek müdahale süreçleri başlatıldı.

Tatbikatta 23 afet çalışma grubu görev aldı. Etkilenen ilçelerde, kaymakamların koordinasyonunda ilçe afet yönetim merkezleri oluşturuldu. Saha faaliyetleri, mobil koordinasyon merkezi üzerinden kurulan canlı bağlantılarla anlık olarak takip edildi ve yönlendirildi.

Arama kurtarma ekipleri kritik enkaz noktalarına yönlendirildi. Ayrıca, Hastane Afet ve Acil Durum Planları çerçevesinde hastanelerin kurulumu başlatıldı; güvenlik, ulaşım, enerji temini, iletişim, geçici barınma, beslenme ve lojistik alanlarındaki uygulamalar sahada test edildi.

Tatbikatın amacı, afet anında kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirmek, müdahale süreçlerini hızlandırmak ve kriz yönetimi ile karar alma mekanizmalarını gerçekçi şartlar altında değerlendirmek olarak açıklandı.

