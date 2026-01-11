Adıyaman'da 3 İlçede Okullar 12 Ocak Pazartesi Tatil

Adıyaman'da 3 ilçede okullara kar tatili: 12 Ocak Pazartesi

Valilikten açıklama

Adıyaman'ın Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artırdığı belirtilerek, öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak 12 Ocak Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aynı ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Valilik, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını isterken gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

