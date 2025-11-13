BursaTeknopark’ın 2026-2028 Stratejik Yol Haritası Belirlendi

Çalıştay ve katılımcılar

BursaTeknopark Stratejik Plan Çalıştayı, BursaTeknopark’ın mevcut durumu, gelecek hedefleri ve stratejik önceliklerinin değerlendirilmesi amacıyla Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleştirildi. Etkinlikte BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, sektör paydaşları, akademisyenler ve öğrenci temsilcileri yer aldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Naci Çağlar, BursaTeknopark’ın bugüne kadar BTÜ’nün yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Rektör Çağlar, "Bu çalıştay, yalnızca geleceğe dönük hedefleri belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda BursaTeknopark’ın önümüzdeki üç yıl boyunca izleyeceği gelişim rotasını, önceliklerini ve stratejik hedeflerini de ortak akılla şekillendirmemize zemin hazırlayacak" dedi.

Sunumlar ve masabaşı çalışmalar

Rektör Çağlar’ın konuşmasının ardından BursaTeknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu parkın faaliyetlerini aktardı. Çalıştay moderatörü Prof. Dr. Aytaç Yıldız ise stratejik plan çalıştayı ile ilgili bilgilendirme konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından katılımcılar masabaşı oturumlarda bir araya geldi.

Öne çıkan başlıklar ve sonuç

Toplantıda, İdari Gelişme, Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik, Markalaşma, Tanıtım ve Konumlandırma, Fiziksel Yatırımlar ve Altyapı Geliştirme, Hizmet ve Program Geliştirme, İş Birliği Ağları, Kümelenme ve Sinerji Oluşturma ile Sosyal Sorumluluk, Yeşil Dönüşüm, Sürdürülebilirlik ve Ekosistem Etkisi başlıklarında detaylı fikir alışverişi yapıldı.

Çalıştay sonunda, BursaTeknopark’ın önümüzdeki üç yılını kapsayan 2026-2028 dönemine ilişkin stratejik yol haritası katılımcı görüşleri doğrultusunda şekillendirilerek kabul edildi.

