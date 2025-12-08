DOLAR
Şırnak Emniyet Müdürü Volkan Sazak'tan Şehit Şafak Evran İlkokulu'na Sürpriz Ziyaret

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Şehit Şafak Evran İlkokulu'nu sürpriz ziyaret ederek 1. sınıf öğrencilerine Türk bayraklı balon hediye etti.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:20
Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Şehit Şafak Evran İlkokulu'nu sürpriz bir ziyaretle şaşırttı.

Miniklere Türk bayraklı balon ve destek mesajı

Şırnak merkez Şehit Şafak Evran İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri ders sırasında misafirle karşılaştı. Müdür Sazak, miniklerle bir araya gelerek öğrencilere Türk bayraklı balon hediye etti ve sıcak, samimi bir ortamda sohbet etti.

Sazak, çocukların sorularını dinledi ve en küçük bir problemde 'Volkan amcaları' olarak yanlarında olacağını söyledi.

Toplum destekli etkinlikler kent genelinde sürecek

Ziyarete Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Yetkililer, Çocuklarımız Geleceğimiz kapsamında düzenlenen sosyal etkinliklerin kent genelinde devam edeceğini belirtti.

Emniyet birimleri, çocuklarla kurulan güçlü iletişim sayesinde hem güven duygusunu artırmayı hem de toplumla bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

