Arıcak’ta anlamlı etkinlik: Çok Programlı Anadolu Lisesi özel gereksinimli öğrencileri ağırladı

Okulda sıcak ve paylaşım dolu anlar

Elazığ’ın Arıcak ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi, özel gereksinimli öğrencileri ağırlayarak düzenlediği etkinlikle gönülleri ısıttı.

Program kapsamında özel çocuklarla birlikte pasta kesildi, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi ve müzikli etkinliklerle neşeli anlar yaşandı. Ev sahibi lise öğrencileri ile misafir özel çocuklar arasında samimi bir bağ kuruldu; buluşma hem ev sahibi hem de misafirler için unutulmaz bir deneyime dönüştü.

Etkinlik boyunca özel çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik bu anlamlı buluşma sonunda katılımcılar, bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni etti.

Program, birlikte söylenen şarkılar ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

ELAZIĞ’IN ARICAK İLÇESİNDE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ, ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI