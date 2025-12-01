Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde İşaret Dili Kursu

Öğrenciler işitme engellilerle sağlıklı iletişim için temel işaret dilini öğreniyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen işaret dili kursuna katılan öğrenciler, işitme engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurabilmek için temel işaret dilini öğreniyor.

İşaret Dili Öğretmeni Pınar Sunalcan tarafından verilen eğitimlerde öğrenciler, işitme engelli bireylerle iletişim kurma becerilerini geliştiriyor. Sunalcan, eğitimin amacı hakkında şunları söyledi:

"Üniversitedeki öğrencilerimize işaretleri öğreterek işitme engelli bireylerimize destek sağlamayı amaçlıyoruz. Öğrenecekleri işaretlerle birçok işitme engellinin konuşan ellerimizle dili olacağız, onların hayatına dokunacağız. Bu sosyal sorumluluk projesinde hep birlikte ilerleyerek işitme engellilerimizin her daim yanında olacağız"

120 saatlik eğitim programının devam ettiğini vurgulayan Sunalcan, verilen temel eğitimin öğrencileri pratik iletişim kurabilecek seviyeye taşıyacağını belirterek, "Öncelikle işaretleri sevmemiz gerekiyor. Türk İşaret Dili’ni esas alarak eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz bu alanda bilinçlenip meslek hayatlarında da işitme engellilere destek olmaya devam edecek" dedi.

Kursa katılan öğrenciler, işitme engellilerle daha kolay iletişim kurabilmek ve aldıkları eğitimin meslek hayatlarına sağlayacağı katkı nedeniyle programı tercih ettiklerini belirtti.

Sena Nur Toygar, kursa katılma nedenini şöyle anlattı: "Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencisiyim. Bölümümü sosyal hizmete tamamlamak istiyorum. İşaret Dili kursu açıldığını duydum. Katılım sağlamak isterim çünkü ileride çalışma hayatımda da bunu kullanmak istiyorum. Bölümümde de çok faydası olacağını düşünüyorum. İşaret diliyle de insanlarla anlaşmak istiyorum, onlara yardım etmek istiyorum"

Sosyal Güvenlik Programı öğrencisi Ömer Faruk Çardakçı ise işitme engellileri daha iyi anlayabilmek için kursa katıldığını ve meslek hayatında aldığı eğitimin katkısını göreceğini ifade etti.

