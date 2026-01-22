BUÜ ve Kıvam Grup'tan Mühendislik Öğrencilerine Burs ve Staj Protokolü

BUÜ ve Kıvam Grup, mühendis adaylarına burs ve staj kapılarını açtı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Kıvam Grup İnşaat arasında, İnşaat Mühendisliği öğrencilerine yönelik burs ve staj imkânı sağlayacak kapsamlı bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, üniversite ile sanayi arasındaki ilişkileri güçlendirerek öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasını hedefliyor.

Tören ve katılımcılar

Protokol, Rektörlük B Salonunda düzenlenen törenle resmiyet kazandı. Törene; BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, Kıvam Grup İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Macid İlker, BUÜ Güçlendirme Vakfı Müdürü Ramazan Üzü ile kurum personeli katılım gösterdi.

Rektör Yılmaz: Akademik dinamizm, dış paydaşlarla güçleniyor

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin bir araştırma üniversitesi olarak akademik dinamizmini artırmak için ulusal ve uluslararası projelere önem verdiğini vurguladı. Yılmaz, dış paydaşların katkısının üniversite için hayati olduğunu belirterek, bu tür işbirliklerinin yalnızca finansal destek sağlamadığını; öğrencilerin eğitim sürecinde sektörel temas kurarak mesleki tecrübe edinmesine olanak tanıdığını ifade etti. 50 yıllık köklü geçmişe sahip üniversitenin sanayi ile karşılıklı etkileşim içinde akademik birikimini büyüteceğini söyledi ve protokolün olgunlaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Macid İlker: Geleceği nitelikli nesillerle inşa ediyoruz

Kıvam Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macid İlker, BUÜ ile işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İlker, kalıcı başarının yalnızca yapı inşa etmekle değil, donanımlı bir nesil yetiştirmekle mümkün olacağına inandıklarını belirtti ve protokolün öğrencilerin hayallerine ortaklık ettiğini vurguladı. Şirketin, başarılı gençlerin eğitimlerine odaklanabilmesi için ekonomik yüklerini hafifletmeyi amaçladığını ve teorik eğitimi saha tecrübesiyle tamamlamak üzere kapılarını mühendis adaylarına açtığını söyledi.

Protokolün kapsamı

İmzalanan protokol kapsamında, BUÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğrenim gören, akademik başarısı yüksek ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs desteği sağlanacak. Protokol ayrıca öğrencilere staj, teknik araştırma ve deneyim paylaşımı gibi akademik ve mesleki gelişime yönelik fırsatlar da sunuyor.

Taraflar, işbirliğinin Bursa'nın nitelikli insan kaynağına katkı sunma hedefiyle sürdürüleceğini belirtti ve protokole destek veren herkese teşekkür etti.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) İLE KIVAM GRUP İNŞAAT ARASINDA, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BURS VE STAJ İMKANI SAĞLAYACAK KAPSAMLI BİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.