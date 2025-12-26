BUÜ, YÖK 2025 Raporunda 13 Kategoride İlk 20'de; Doktoralı Araştırmacılarda 1. Sırada

BUÜ, YÖK 2025 Raporunda Farkını Ortaya Koydu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2025" sonuçlarına göre Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), toplam 13 kategoride Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi arasında yer aldı. Üniversite-sanayi iş birliğine yönelik son 10 yılda yürütülen çalışmaların meyvelerini veren BUÜ, özellikle doktoralı araştırmacı istihdamı alanında ülkenin en iyi üniversitesi olarak öne çıktı.

Araştırma, öğrenci faaliyetleri ve uluslararası konularda önde

YÖK raporunda üniversiteler; Eğitim ve Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın, Uluslararasılaşma, Sürdürülebilirlik ile Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk başlıklarında değerlendirildi. BUÜ, bu başlıklardan birkaçıyla sınırlı kalmayıp birçok alanda başarı gösterdi.

Araştırma-Geliştirme kategorisinde TÜBİTAK proje üretimi ve bütçe kullanımı bakımından öne çıkan üniversiteler arasında yer alan BUÜ; öğrenci toplulukları sayısı, topluluklara üye öğrenci sayısı ve teknokent ile Teknoloji Transfer Ofisi projelerine katılan öğrenci sayıları açısından da ilk 20 içinde yer aldı.

Kütüphane kaynaklarında engelli dostu materyallerin sayısı ve uluslararası ödül sayısında yüksek puanlar alan BUÜ, en iyi performansını ise istihdam edilen doktoralı öğrenci kategorisinde gösterdi. Bursa’nın en büyük yükseköğretim kurumu olan üniversite, toplam 27 doktora öğrencisi ile bu alanda Türkiye birincisi oldu.

Gelişim aralıksız devam edecek

Açıklanan raporu değerlendiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin hedeflerine ulaşmak için yorulmadan çalışacaklarını vurguladı. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Burası 50 yaşını doldurmuş, son derece deneyimli akademisyenlere sahip bir yükseköğretim kurumudur. Bursa’nın ve Türkiye’nin bilimsel gelişiminde özel rol oynamış bir üniversiteyi, gelecek hedeflerine bir an önce ulaştırma ve dünyadaki rakipleri ile yarışır hale getirmeyi arzu ediyoruz. Bugünden yarına hemen olmayacak belki ama yakın gelecekte üniversitemizi sınırları aşmış bir yükseköğretim kurumu yapacağız. Vizyonumuzu bu yönde belirledik. Hedeflerimizi ve koyduk ve bu hedeflere hiç durmadan yürütüyoruz. Deneyimli kadromuzun yanı sıra bilimsel anlamda yetenekli genç bir ekibi de aramıza kattık. Hep birlikte çok daha iyi bir Bursa Uludağ Üniversitesi oluşturacağımıza gönülden inanıyoruz".

BUÜ, YÖK 2025 raporunda elde ettiği bu sonuçlarla hem ulusal hem de uluslararası arenada rekabet gücünü güçlendirmeyi sürdürecek.

