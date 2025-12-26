Ege Üniversitesi'ne YÖK'ten 'Engelsiz Üniversite' Ödülü — 4 Mavi, 3 Yeşil Bayrak

Ege Üniversitesi'ne YÖK'ten "Engelsiz Üniversite" Ödülü

Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun düzenlediği 2025 Engelsiz Üniversite Bayrak ve Program Nişanı Ödül Töreninde önemli bir başarıya imza attı. Üniversite, "Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişim" kategorisinde 4 Mavi Bayrak ve "Eğitimde Erişim" kategorisinde 3 Yeşil Bayrak alarak toplamda 7 bayrak ile en çok bayrak alan üniversiteler arasında dördüncü sırada yer aldı.

Ödül Töreni ve Katılımcılar

Törene Ege Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Musa Alcı, Engelsiz Ege Koordinatörü Prof. Dr. Pelin Piştav Akmeşe ve İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ertuğrul Yavuz Taş katıldı. Ödüller, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı'ya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edildi.

YÖK Başkanı: Erişilebilirlik, temel görevdir

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar törendeki konuşmasında, üniversite kampüslerinin engelli öğrenciler açısından her yönüyle erişilebilir olmasının yükseköğretimde fırsat eşitliği ve insan onuruna yakışır eğitim için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Özvar, erişilebilir kampüslerin eğitim hakkının fiilen kullanılabilmesinin ön koşulu olduğunu belirtti ve kampüs içi ulaşım, derslikler, laboratuvarlar, kütüphaneler, yurtlar ile sosyal alanların düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

Rektör Alcı: Sürdürülebilir erişilebilirlik hedefimiz

Rektör Prof. Dr. Musa Alcı, YÖK tarafından verilen ödüllerin üniversitelerde engelli öğrencilerin hayatını iyileştirme, mekânlara ve fırsatlara erişim konusunda farkındalık yaratma amacını taşıdığını söyledi. Alcı, üniversitenin 2020'den bu yana toplam 51 bayrak ve program nişanı aldığını ve 2025'te de engelsiz üniversite vizyonunu sürdürerek alınan 4 Mavi ve 3 Yeşil Bayrak ile bu kararlılığın devam ettiğini belirtti.

Alcı ayrıca, özel gereksinimli öğrenciler için fiziki altyapı ve teknik donanımı sürekli geliştirdiklerini; eğitim, araştırma, sportif ve kültürel alanlarda engelsiz bir üniversite yaşamı sunmayı hedeflediklerini vurguladı. Üniversitenin ana yerleşkesi ve diğer birimlerinde engelli öğrencilerin yardım almadan hareket edebilmeleri için düzenlemelerin yaygınlaştırıldığını ifade etti.

Törenden Notlar

Ödül töreninin ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, programa katılan engelli bireylerle sohbet ederek fotoğraf çekildi. İletişim Fakültesi öğrencisi Ertuğrul Yavuz Taş ise "Engelsiz Üniversite" uygulamalarının üniversitelerde erişilebilirlik konusunda güçlü bir farkındalık oluşturduğunu; engelsiz öğrenci birimlerinin yaygınlaşmasının kurumsal dönüşümün somut göstergesi olduğunu belirtti.

EGE ÜNİVERSİTESİ; "SOSYOKÜLTÜREL FAALİYETLERDE ERİŞİM" KATEGORİSİNDE 4 MAVİ BAYRAK, "EĞİTİMDE ERİŞİM" KATEGORİSİNDE İSE 3 YEŞİL BAYRAK ALMA BAŞARISI GÖSTERDİ.