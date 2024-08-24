CarrefourSA’dan Okula Dönüş İçin Büyük Fırsat: Kırtasiye ve Çantalarda %60’a Varan İndirim Günleri Başladı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, CarrefourSA'dan öğrencilere ve ailelerine büyük müjde geldi. CarrefourSA, okul öncesi dönemde ihtiyaç duyulan kırtasiye ürünleri ve çantalarda %60'a varan indirimlerle müşterilerine büyük avantajlar sunuyor. Bu kampanya, öğrenci ve velilerin alışverişlerini daha ekonomik hale getirerek, okul hazırlıklarını daha rahat tamamlamalarını sağlıyor.

CARREFOURSA KAMPANYASI: BÜYÜK İNDİRİM FIRSATLARI

CarrefourSA, sunduğu geniş ürün yelpazesi ile okul hazırlıklarını en uygun fiyatlarla tamamlamanızı sağlıyor. CarrefourSA Kart sahipleri için geçerli olan bu kampanya, pek çok kırtasiye ürünü ve okul çantasında büyük indirimler sunuyor. İşte öne çıkan bazı indirim fırsatları:

Meteksan Gate 25x35 cm 15 Yaprak Pp Kapak Spiralli Resim Defteri: CarrefourSA Kart ile %60 indirimle sadece 24,99 TL.

Şeffah Çıtçıtlı Dosya: CarrefourSA Kart ile %25 indirimle 5,99 TL.

Rio Jumbo Suluboya 12 Renk: CarrefourSA Kart ile %40 indirimle 74,99 TL.

Rio Neon Silgili Kurşun Kalem 4'lü: CarrefourSA Kart ile %24 indirimle 52,99 TL.

Bu ürünler, hem öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak hem de aile bütçesini korumak amacıyla büyük fırsatlar sunuyor. Kampanya, CarrefourSA Kart sahiplerine özel olarak düzenlenmiş olup, belirli ürünlerde geçerli olan indirim oranlarıyla dikkat çekiyor.

OKUL ÇANTALARINDA KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

Okul çantası seçimi, öğrencilerin okul hayatındaki önemli detaylardan biridir. CarrefourSA, bu konuda da velilere büyük kolaylık sağlıyor. İndirim kapsamında sunulan bazı çanta modelleri ise şöyle:

Peter Kinetix Sırt Çantası Mor: CarrefourSA Kart ile %43 indirimle 399,99 TL.

Kinetix Pan Kalem Çantası Siyah: CarrefourSA Kart ile %33 indirimle 119,99 TL.

Ronin Lumberjack Sırt Çantası Gri: CarrefourSA Kart ile %31 indirimle 899,99 TL.

Bu çantalar, öğrencilerin okulda rahatlıkla kullanabileceği ergonomik ve şık tasarımlar sunarken, indirimli fiyatlarıyla da bütçeleri zorlamıyor.

CARREFOURSA KART SAHİPLERİNE ÖZEL AVANTAJLAR

CarrefourSA, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, CarrefourSA Kart sahiplerine özel indirimler sunmaya devam ediyor. Bu kampanya ile okul hazırlıklarınızı yaparken, bütçenizi de koruyabilirsiniz. CarrefourSA Kart sahibi olmak, okul öncesi dönemde ihtiyaç duyulan ürünlerde büyük indirim fırsatlarından yararlanmanızı sağlar. Kampanyanın geçerli olduğu ürünler arasında, öğrencilerin en çok tercih ettiği markalar ve kırtasiye malzemeleri yer alıyor.

Meteksan Gate A4 72 Yaprak Çizgili Pp Kapak Spiralli Defter: CarrefourSA Kart ile %29 indirimle 49,99 TL.

Motzi Frans Black Pudra: CarrefourSA Kart ile %26 indirimle 369,99 TL.

Pritt Stick Yapıştırıcı 2x22 g + 20 g: CarrefourSA Kart ile %25 indirimle 149,99 TL.

Bu ürünler, hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada sunarak, öğrencilere en iyi başlangıcı yapma fırsatı veriyor.

KIRTASİYE ALIŞVERİŞİNDE EN UYGUN FİYATLAR CARREFOURSA’DA

CarrefourSA, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatları ile okul alışverişlerinde ön plana çıkıyor. Okul dönemi hazırlıkları kapsamında sunduğu indirimlerle, öğrenci ve velilere büyük kolaylık sağlıyor. CarrefourSA Kart sahipleri, kırtasiye alışverişlerinde ekstra avantajlar elde ederek, kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alabiliyorlar. Bu kampanya, hem velilere hem de öğrencilere hitap eden çeşitli ürün seçenekleri sunuyor.

Özellikle okul öncesi dönemde ihtiyaç duyulan kırtasiye ürünlerinde %60’a varan indirim fırsatları, CarrefourSA Kart sahipleri için kaçırılmayacak bir fırsat. İndirimli ürünler arasında, defter, kalem, boya malzemeleri, çanta ve daha birçok ürün yer alıyor. CarrefourSA’nın sunduğu bu fırsatlar, okula dönüş sürecini hem ekonomik hem de keyifli hale getiriyor.

Sonuç olarak, CarrefourSA’nın bu büyük indirim kampanyası, okul öncesi hazırlıklarını yapacak olan öğrenci ve velilere büyük avantajlar sunuyor. CarrefourSA Kart sahipleri, kampanya kapsamında birçok üründe geçerli olan indirimlerden yararlanarak, okul alışverişlerini uygun fiyatlarla tamamlayabilirler. Siz de CarrefourSA mağazalarına uğrayarak, okul öncesi kırtasiye ihtiyaçlarınızı en avantajlı fiyatlarla karşılayabilirsiniz.