Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Görev Değişimi: Selehattin Kal Atandı

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı. Murat Demir, atanması sonrası görevini Selehattin Kal’a devretti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 18:14
Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Görev Değişimi: Selehattin Kal Atandı

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişimi

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğünde görev devir teslim töreni gerçekleştirildi. Mevcut İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir ile yeni atanan İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal arasında resmi devir teslim yapıldı.

Tören ve atama gerekçesi

Görev değişikliğine ilişkin olarak, Murat Demir'in Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı olarak atanması nedeniyle, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tensipleriyle Selehattin Kal Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

Veda konuşması

Devir teslim töreninde konuşan Murat Demir, Balıkesir'de görev yaptığı süre boyunca eğitim camiasının tüm paydaşlarıyla yürütülen çalışmalar, elde edilen kazanımlar ve oluşturulan birliktelik ruhunu vurguladı.

Yeni müdürün mesajı

Selehattin Kal yaptığı konuşmada, Balıkesir'in köklü eğitim geleneğine katkı sunacak olmaktan onur duyduğunu belirtti. Kal, tüm eğitim ailesiyle birlikte şehrin eğitim kalitesini daha da yükseltmek için özveriyle çalışacağını ifade etti. Ayrıca, Murat Demir'e Balıkesir'de eğitime yaptığı hizmetler için teşekkür ederek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

BALIKESİR MİLLİ EĞİTİM'DE DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

BALIKESİR MİLLİ EĞİTİM'DE DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

BALIKESİR MİLLİ EĞİTİM'DE DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Abdülhamid Han Anadolu Lisesi'nden Gazze'ye Destek: Hayır Çarşısı
2
Bayburtlu Müdür 40 Yıl Sonra Mezun Olduğu Okula Döndü — Günlük Tutuyor
3
DPÜ Bilgi Evi Topluluğu'ndan Ankara'ya Tarih, Kültür ve Bilim Gezisi
4
Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Görev Değişimi: Selehattin Kal Atandı
5
BARÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'Engelsiz Üniversite' Protokolü İmzaladı
6
BARÜ Yetkili Sınav Merkezi: TOEFL IBT, Cambridge, Oxford ve Burlington
7
ÜYEP 2025 başvuruları başladı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde