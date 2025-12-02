Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Görev Değişimi: Selehattin Kal Atandı

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişimi

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğünde görev devir teslim töreni gerçekleştirildi. Mevcut İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir ile yeni atanan İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal arasında resmi devir teslim yapıldı.

Tören ve atama gerekçesi

Görev değişikliğine ilişkin olarak, Murat Demir'in Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı olarak atanması nedeniyle, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tensipleriyle Selehattin Kal Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

Veda konuşması

Devir teslim töreninde konuşan Murat Demir, Balıkesir'de görev yaptığı süre boyunca eğitim camiasının tüm paydaşlarıyla yürütülen çalışmalar, elde edilen kazanımlar ve oluşturulan birliktelik ruhunu vurguladı.

Yeni müdürün mesajı

Selehattin Kal yaptığı konuşmada, Balıkesir'in köklü eğitim geleneğine katkı sunacak olmaktan onur duyduğunu belirtti. Kal, tüm eğitim ailesiyle birlikte şehrin eğitim kalitesini daha da yükseltmek için özveriyle çalışacağını ifade etti. Ayrıca, Murat Demir'e Balıkesir'de eğitime yaptığı hizmetler için teşekkür ederek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

