Çeşme'de Kumpir Etkinliği: Namık Kemal İlkokulu'nda Aile-Okul Buluşması

Çeşme Namık Kemal İlkokulu'nda 2/D öğrencileri ve velilerin katıldığı "Kumpir Hazırlama Etkinliği", yaşam becerilerini ve aile-okul iş birliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:02
Çeşme'de Kumpir Etkinliği: Namık Kemal İlkokulu'nda Aile-Okul Buluşması

Çeşme Namık Kemal İlkokulu'nda Kumpir Etkinliği

2/D sınıfı öğrencileri ve veliler gastronomi sınıfında bir araya geldi

Çeşme Namık Kemal İlkokulu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen program dışı etkinliklerle öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmeyi ve aile-okul iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Okulun Gastronomi sınıfında gerçekleştirilen "Kumpir Hazırlama Etkinliği"ne 2/D sınıfı öğrencileri ve velileri katıldı. Öğrenciler, malzemeleri seçme, düzenleme ve sunum yapma süreçlerini bizzat uygulayarak hem eğlendi hem de pratik becerilerini pekiştirdi.

Velilerin aktif katılımı, çocukların özgüveninin artmasına, sosyal etkileşimlerinin güçlenmesine ve üretkenliklerinin desteklenmesine katkı sağladı. Etkinlik aynı zamanda öğrencilere günlük yaşamda kullanabilecekleri becerileri deneyimleme olanağı sundu.

Etkinliği İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Şube Müdürü Murat Temelli ve Okul Müdürü Ali Can da takip ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker etkinlikle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Bu anlamlı etkinlik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öngördüğü uygulamalı ve bütüncül öğrenme yaklaşımının önemini bir kez daha ortaya koydu. Öğrencilerimizin hem keyif aldığı hem de öğrendiği bu tür çalışmaların artmasını temenni ediyoruz."

Okul Müdürü Ali Can, benzer uygulamalı etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti. Etkinlik sonrası öğrenci ve veliler organizasyondan memnuniyetlerini dile getirdi.

