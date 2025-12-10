DOLAR
Osmangazi'de Minikler Zabıta Eğitimiyle Görevleri Öğrendi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Orhan Kara İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte çocuklara zabıta görevlerini uygulamalı olarak öğretti; telsiz denemeleri ve boyama kitabı hediye edildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:03
Eğitim çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, öğrenciler için hem eğlenceli hem de öğretici bir etkinlik düzenledi. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda minikler, zabıtanın toplum içindeki rolünü ve günlük görevlerini uygulamalı olarak tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik Orhan Kara İlkokulu’nda yapıldı. Öğrencilere zabıta kıyafeti giydirilerek birimlerin günlük çalışma akışı pratik şekilde gösterildi. Programda kaldırım kullanımının önemi, iş yerlerinde etiket kontrolü, çevre temizliği ve toplumsal kurallar gibi konular çocukların anlayacağı sade bir dille ele alındı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte miniklerin zabıta telsizini kullanarak anons denemesi yapması dikkat çekti. İlk kez telsizle konuşmanın heyecanını yaşayan çocuklar, kısa süreliğine de olsa kendilerini gerçek bir zabıta gibi hissetti. Etkinlik sonunda ekipler, öğrencilere boyama kitabı hediye etti.

Zabıtanın Görevleriyle İlgili Bilgilendirme Yapmayı Amaçlıyoruz

Zabıta Komiseri Yusuf Kudret Nalbant, Zabıta Müdürlüğü olarak ilkokul ve anaokulu seviyesindeki öğrencilere temel farkındalık eğitimi vererek zabıta mesleğini tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Komiser Nalbant şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl yaklaşık otuz ile kırk okul arasında bir ziyaret planlayarak çocuklarımıza zabıtanın görevleriyle ilgili temel bir bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmalar doğrultusunda programın ilk eğitimini gerçekleştirerek çocuklarımızla bir araya geldik. Öğrencilerimize zabıtanın şehir düzenini sağlama görevleri, sorumlulukları ve toplumsal kuralların önemi hakkında keyifli ve öğretici bir tanıtım yaptık. Güzel geri dönüşler aldık. Onların mutluluğunu görmek bizim için çok kıymetli. Hayırlı olmasını diliyorum."

