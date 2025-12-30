Diyadin İmam Hatip Ortaokulu'na Eğitim Ziyareti: Remzi Işık Yerinde İnceledi

Diyadin İmam Hatip Ortaokulu'na Eğitim Ziyareti

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, İlçe Millî Eğitim Müdürü Remzi Işık ile birlikte Şube Müdürleri Mehmet Nurullah İnanç ve Uğur Adıgüzel Diyadin İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret, okulun genel durumu ve eğitim ortamlarının yerinde incelenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

İnceleme, Sohbet ve Değerlendirme

Heyet, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle yakından ilgilendi; samimi sohbetler gerçekleştirildi. Remzi Işık, eğitim-öğretim sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde okul yönetimi ve öğretmenlerin özverili çalışmalarına teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında ayrıca okula kazandırılan yeni akıllı tahtalar da incelendi; teknolojik donanımın eğitim sürecine katkıları değerlendirildi. Heyet, teknolojik imkanların verimli kullanımı ve eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

