Düzce'de Muhtarlara Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi

Düzce Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün talepleri üzerine, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilde görev yapan köy ve mahalle muhtarlarına orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri eğitimi verildi.

Eğitimin birinci aşaması

Eğitimin ilk bölümünde katılımcılara orman yangınlarının çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitimin ikinci aşaması

Programın ikinci aşamasında muhtırlara sahada uygulamalı olarak arazide yangına müdahale ekipmanları tanıtıldı. Tanıtımların tamamlanmasının ardından eğitim sona erdi.

