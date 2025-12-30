DOLAR
Düzce'de Muhtarlara Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde muhtarlara yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale, iş güvenliği ve arazide müdahale ekipmanları tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:03
Düzce Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün talepleri üzerine, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilde görev yapan köy ve mahalle muhtarlarına orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri eğitimi verildi.

Eğitimin birinci aşaması

Eğitimin ilk bölümünde katılımcılara orman yangınlarının çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitimin ikinci aşaması

Programın ikinci aşamasında muhtırlara sahada uygulamalı olarak arazide yangına müdahale ekipmanları tanıtıldı. Tanıtımların tamamlanmasının ardından eğitim sona erdi.

EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

