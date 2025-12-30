DOLAR
Emet Örencik İlkokulu'nda Sıfır Atık Eğitimi

Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Emet Örencik İlkokulu'nda öğrencileri sıfır atık konusunda bilgilendirerek çevre dostu alışkanlıklar kazandırdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:03
İl Müdürlüğü çevre bilincini güçlendirdi

Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, çevre bilincinin artırılması ve sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Emet ilçesi Örencik İlkokulunda eğitim düzenlendi.

Eğitimde öğrencilere, atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemi, geri dönüşüm süreçlerinin çevreye sağladığı faydalar ve doğal kaynakların korunmasına yönelik bilinçli tüketim alışkanlıkları aktarıldı. Sunumlar, anlaşılır ve etkileyici bir dille gerçekleştirildi.

Anlatımlar; görsel materyaller, soru-cevap etkinlikleri ve interaktif sunumlarla desteklenerek öğrencilerin aktif katılımı sağlandı. Bu yöntemle, öğrenilen bilgilerin günlük yaşama aktarılması hedeflendi.

Etkinlik, "Küçük Adımlar, Büyük Değişimler!" anlayışıyla yürütüldü ve öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması amaçlandı. Eğitim sonunda öğrenciler, günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri çevre dostu davranışlar konusunda bilinçlendirildi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

