Emet Örencik İlkokulu'nda Sıfır Atık Eğitimi

İl Müdürlüğü çevre bilincini güçlendirdi

Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, çevre bilincinin artırılması ve sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Emet ilçesi Örencik İlkokulunda eğitim düzenlendi.

Eğitimde öğrencilere, atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemi, geri dönüşüm süreçlerinin çevreye sağladığı faydalar ve doğal kaynakların korunmasına yönelik bilinçli tüketim alışkanlıkları aktarıldı. Sunumlar, anlaşılır ve etkileyici bir dille gerçekleştirildi.

Anlatımlar; görsel materyaller, soru-cevap etkinlikleri ve interaktif sunumlarla desteklenerek öğrencilerin aktif katılımı sağlandı. Bu yöntemle, öğrenilen bilgilerin günlük yaşama aktarılması hedeflendi.

Etkinlik, "Küçük Adımlar, Büyük Değişimler!" anlayışıyla yürütüldü ve öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması amaçlandı. Eğitim sonunda öğrenciler, günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri çevre dostu davranışlar konusunda bilinçlendirildi.

