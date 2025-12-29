DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,61 0,02%
ALTIN
6.165,33 1,38%
BITCOIN
3.834.565,89 -1,94%

Bayburt’ta Okuma Halkaları Projesiyle İlkokulda Kitap Okuma Alışkanlığı

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Okuma Halkaları Projesiyle ilkokul öğrencilerinde okuma alışkanlığı ve anlama becerileri geliştiriliyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:35
Bayburt’ta Okuma Halkaları Projesiyle İlkokulda Kitap Okuma Alışkanlığı

Bayburt’ta Okuma Halkaları Projesiyle İlkokulda Kitap Okuma Alışkanlığı

Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler sunumlar yaptı

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Okuma Halkaları Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik kitap okuma performans çalışmaları sürdürülüyor.

Proje, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını pekiştirmek ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek amacıyla il genelindeki okullarda çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da katıldı. Etkinlikte öğrenciler, okudukları kitapları sunumlar ve performanslar eşliğinde arkadaşlarına anlattı.

Kahraman, kitap okuma alışkanlığının erken yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, Okuma Halkaları Projesi’nin öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Proje kapsamında benzer etkinliklerin il genelinde devam edeceği öğrenildi.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE 'OKUMA HALKALARI PROJESİ' İLE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI...

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE 'OKUMA HALKALARI PROJESİ' İLE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILIYOR

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE 'OKUMA HALKALARI PROJESİ' İLE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Okullar 29 Aralık Pazartesi Öğlenden Sonra Yarım Gün Tatil
2
ÜAK Yönetim Kurulu 2025 Aralık Toplantısı Ordu Üniversitesi'nde
3
Düzce Üniversitesi: Ormancılık Eğitim Programlarında Akreditasyon Konferansı
4
GİBTÜ Azerbaycan'da ATU ve İlahiyat Enstitüsü ile İş Birliği Anlaşması
5
Bayburt’ta Okuma Halkaları Projesiyle İlkokulda Kitap Okuma Alışkanlığı
6
Bingöl'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara
7
Pamukkale Üniversitesi'nde Skandal Terör Paylaşımları: Öğrenci Hakkında Soruşturma

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı