Bayburt’ta Okuma Halkaları Projesiyle İlkokulda Kitap Okuma Alışkanlığı
Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler sunumlar yaptı
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Okuma Halkaları Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik kitap okuma performans çalışmaları sürdürülüyor.
Proje, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını pekiştirmek ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek amacıyla il genelindeki okullarda çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da katıldı. Etkinlikte öğrenciler, okudukları kitapları sunumlar ve performanslar eşliğinde arkadaşlarına anlattı.
Kahraman, kitap okuma alışkanlığının erken yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, Okuma Halkaları Projesi’nin öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağladığını belirtti.
Proje kapsamında benzer etkinliklerin il genelinde devam edeceği öğrenildi.
BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE 'OKUMA HALKALARI PROJESİ' İLE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILIYOR