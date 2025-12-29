DOLAR
Karlıova’da Eğitime 1 Gün Ara

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 29.12.2025 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi; hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:58
Karlıova Kaymakamlığı'ndan açıklama

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında 29.12.2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı dikkatli olunması istendi.

Hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır.

