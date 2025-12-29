Karlıova’da Eğitime 1 Gün Ara

Karlıova Kaymakamlığı'ndan açıklama

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında 29.12.2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı dikkatli olunması istendi.

Hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır.

BİNGÖL’ÜN KARLIOVA İLÇESİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE K EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ