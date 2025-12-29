GİBTÜ Azerbaycan'da ATU ve İlahiyat Enstitüsü ile İş Birliği Anlaşması

GİBTÜ Azerbaycan'da kapsamlı temaslar gerçekleştirdi

Uluslararası alanda görünürlüğünü artırmayı sürdüren Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Bakü'de gerçekleştirdiği ziyaretlerle eğitim ve akademik iş birliklerini güçlendirdi. Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir ve heyeti, bir dizi kurumla görüşmeler yaparak yeni protokollere imza attı.

Ziyaretler ve temaslar

GİBTÜ heyetinde Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ve Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Şimşek yer aldı. Heyet, Bakü'de Azerbaycan Tıp Üniversitesi (ATU), Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü, Bakü Türk Anadolu Lisesi Ahmetli Kampüsü, Diyanet Vakfı Türk Lisesi, Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi ve Türkiye Maarif Vakfı Azerbaycan Okulları Gençlik Kampüsü gibi kurumlarla temaslarda bulundu.

ATU ve İlahiyat Enstitüsü ile protokol

GİBTÜ ile Azerbaycan Tıp Üniversitesi (ATU) ve Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü arasında imzalanan protokolle, iki üniversite arasındaki bilimsel ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesi; ortak projelerin hayata geçirilmesi, akademik tecrübe paylaşımı ve uluslararası iş birliklerinin artırılması hedefleniyor.

Lise ziyaretleri ve öğrenci buluşmaları

Heyet, Bakü'deki liselerde düzenlenen programlarda son sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek GİBTÜ'nün akademik yapısı, fakülteleri, eğitim imkanları ve kampüs yaşamı hakkında bilgilendirme yaptı. Ziyaretler kapsamında öğrencilere üniversite tanıtım katalogları dağıtıldı ve öğrenci yönlendirme süreçleri ile ortak akademik çalışmalar ele alındı.

Rektörün değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, Azerbaycan'da gördükleri misafirperverlikten memnuniyet duyduklarını belirterek ziyaretin GİBTÜ'nün uluslararası açılımı için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Görüşmelerin yeni projelerin, bilimsel iş birliklerinin ve akademik değişimlerin temelini attığını ifade etti.

