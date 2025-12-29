DOLAR
Bingöl'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara

Bingöl'de yoğun kar ve olumsuz hava nedeniyle 29.12.2025 Pazartesi günü eğitime öğleden sonra ara verildi; engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:29
Bingöl Valiliği'nden açıklama

Bingöl'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yetkililer önlem aldı ve eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada:

"İlimiz genelinde bu sabah başlayan ve devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; il merkezi genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel öğretim kurumlarında 29.12.2025 Pazartesi günü (Bugün) öğleden sonra eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı sürede idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Öne çıkanlar: Eğitime ara: 29.12.2025 Pazartesi öğleden sonra; Kapsam: il merkezi genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel öğretim kurumları; İdari izin: kamuda çalışan engelli ve hamile personel.

