Minik Şeflerden Yılbaşı Kurabiyeleri — İEÜ Beyaz Köşk Anaokulu

Minik Şeflerden Yılbaşı Kurabiyeleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Çocuk Üniversitesi Beyaz Köşk Uygulama Anaokulu öğrencileri, eğlenceli ve rengârenk kurabiyeler hazırlayarak yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşadı.

Yılbaşı temasına özel olarak kar tanesi, baston şemsiye, kardan adam ve yılbaşı şapkası gibi farklı şekillerde kurabiyeler yapan çocuklar, gönüllerince bir gün geçirdi. Pastacılık dersi eğitmen şefi Ece Eryener’in rehberliğinde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle çalışarak renkli şeker hamurlarına şekil veren, birbirlerinin kurabiyelerini süsleyen ve merak ettiklerini soran çocuklar, eğlenirken öğrenme fırsatı buldu.

Duyusal keşif yaptılar

Anaokulu Müdürü Onur Kurtuluş Kara: 'Anaokulumuzda gerçekleşen etkinlik; miniklerimizin hayal güçlerini özgürce kullanabildikleri, renkler ve dokularla duyusal keşif yaptıkları, aynı zamanda takım çalışmasını deneyimledikleri çok değerli bir buluşma oldu'

Problem çözme becerileri gelişiyor

Kara sözlerini şöyle sürdürdü: 'Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerimizle bir araya gelmeleri, çocuklarımıza rol model görme, iletişim kurma ve iş birliği yapma imkanı sundu. Bu tür uygulamalar, çocukların ince motor becerilerini, el-göz koordinasyonunu ve problem çözme yetilerini geliştirirken; sorumluluk alma ve paylaşma duygularını pekiştiriyor. En önemlisi de öğrenmenin ne kadar keyifli olabileceğini gösteriyor.'

"Unutulmaz bir deneyimdi"

Eğitmen şef Ece Eryener: 'Etkinlik boyunca çocukların yüzlerinden mutluluk ve heyecan eksik olmadı. Rengârenk şeker hamurlarıyla kurabiyelerini süslerken hem yaratıcılıklarını geliştirdiler hem de kendi yaptıkları ürünleri görmenin mutluluğunu yaşadılar. Çocuklarımızın küçük yaşta edindikleri bu olumlu deneyimler, ilerleyen yıllarda öğrenmeye açık, merak eden ve kendini ifade edebilen bireyler olmaları açısından çok değerli. Yıl boyunca farklı etkinliklerde çocuklarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz'

