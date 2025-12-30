DOLAR
Diyadin'de Mutlu Ortaokulu: Veli Ziyaretleriyle Eğitime Destek

Mutlu Ortaokulu öğretmenleri, okul-aile iletişimini güçlendirmek için Diyadin’de yürütülen veli ziyaretleriyle öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini izliyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:29
Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Mutlu Ortaokulu öğretmenleri, öğrenci-veli iş birliğini güçlendirmeye yönelik yürüttükleri veli ziyaretleri programını aralıksız sürdürüyor. Uygulama, okul ile aile arasındaki iletişimi güçlendirerek eğitimin niteliğini artırmayı hedefliyor.

Ziyaretlerin amacı ve uygulama biçimi

Ziyaretler planlama doğrultusunda gerçekleştiriliyor ve çalışma kapsamında öğrencilerin derslere katılım durumu, akademik gelişimi, okul içi tutum ve davranışları ile sosyal uyum süreçleri ele alınıyor. Ev ortamındaki çalışma alışkanlıkları ve eğitim süreçlerine ilişkin genel değerlendirmeler yapılırken, ailelerle birebir görüşmeler sağlanıyor.

Beklenen kazanımlar ve izleme

Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte öğrencilerin eğitim sürecinin çok yönlü şekilde takip edilmesi amaçlanıyor. Okul ve aile arasında kurulan bu iletişim sayesinde öğrencilerin ihtiyaçları daha erken tespit edilerek eğitim ortamlarının buna göre şekillendirilmesine katkı sağlanıyor.

Veli ziyaretlerinin eğitim-öğretim dönemi boyunca belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

