Diyadin'de Mutlu Ortaokulu: Veli Ziyaretleriyle Eğitime Destek

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Mutlu Ortaokulu öğretmenleri, öğrenci-veli iş birliğini güçlendirmeye yönelik yürüttükleri veli ziyaretleri programını aralıksız sürdürüyor. Uygulama, okul ile aile arasındaki iletişimi güçlendirerek eğitimin niteliğini artırmayı hedefliyor.

Ziyaretlerin amacı ve uygulama biçimi

Ziyaretler planlama doğrultusunda gerçekleştiriliyor ve çalışma kapsamında öğrencilerin derslere katılım durumu, akademik gelişimi, okul içi tutum ve davranışları ile sosyal uyum süreçleri ele alınıyor. Ev ortamındaki çalışma alışkanlıkları ve eğitim süreçlerine ilişkin genel değerlendirmeler yapılırken, ailelerle birebir görüşmeler sağlanıyor.

Beklenen kazanımlar ve izleme

Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte öğrencilerin eğitim sürecinin çok yönlü şekilde takip edilmesi amaçlanıyor. Okul ve aile arasında kurulan bu iletişim sayesinde öğrencilerin ihtiyaçları daha erken tespit edilerek eğitim ortamlarının buna göre şekillendirilmesine katkı sağlanıyor.

Veli ziyaretlerinin eğitim-öğretim dönemi boyunca belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

