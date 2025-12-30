Samsun'da SAKEP ile Kariyer Eğitimi: 9 bin 460 Öğrenci Sertifika Aldı

Samsun'da kariyer odaklı eğitimler sürüyor

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun Kariyer Eğitimi Programı (SAKEP) çerçevesinde, öğrencilerin kariyer planlama becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler hızla devam ediyor.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyetleri

Program kapsamında 11. sınıf öğrencilerine yönelik Halk Eğitim Merkezi Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden A1 İngilizce, İş ve Sosyal Hayatta İletişim ve Diksiyon kursları açıldı. 12. sınıflara ise KOSGEB Girişimcilik ve İleri Girişimcilik kursları sunuldu.

Bu kurslar sayesinde toplam 9 bin 460 öğrenci sertifika almaya hak kazandı.

Kariyer Günü ve Üniversite Tanıtımları

Program çerçevesinde 18 okulda Kariyer Günü etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde İŞKUR meslek danışmanları ve alanında uzman isimler, öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer planlamalarına rehberlik eden bilgilendirmeler yaptı. Girişimcilik ve iş hayatına hazırlık konularında yönlendirmeler sunuldu.

Ayrıca 12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi fakültelerine tanıtım gezileri düzenlendi. 35 okuldan 810 öğrenci, üniversitelerin akademik ve sosyal imkânlarını yerinde tanıma fırsatı buldu.

2025-2026 Hedefleri

2025-2026 eğitim-öğretim yılında SAKEP faaliyetleri artarak devam edecek. Yeni dönemde 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin HEMBA üzerinden A1 İngilizce, Diksiyon, İş ve Sosyal Hayatta İletişim ile KOSGEB üzerinden Geleneksel ve İleri Girişimcilik kurslarından en az birinden sertifika almaları hedefleniyor.

Program kapsamında ayrıca alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla Girişimcilik Seminerleri, İŞKUR iş birliğinde Kariyer Günü etkinlikleri ve üniversite tanıtım gezileri planlı şekilde sürdürülecek.

Amaç

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü, SAKEP ile öğrencilerin eğitim hayatlarını kariyer hedefleriyle desteklemeyi ve onları geleceğe daha donanımlı hazırlamayı amaçlıyor.

