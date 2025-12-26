DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,6%
ALTIN
6.214,19 -0,71%
BITCOIN
3.803.971,49 -0,86%

Düzce'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" Eğitimi — Belediye Personeline Bilinçlendirme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle Düzce Belediyesi kadın personeline Kültür Merkezi'nde narkotik farkındalık eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:12
Düzce'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" Eğitimi — Belediye Personeline Bilinçlendirme

"En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi Düzce Belediyesi'nde

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda farkındalık çalışması

Düzce Belediyesi'nde görev yapan kadın personele, Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi. Eğitim, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda ve İçişleri Bakanlığı gözetiminde gerçekleştirildi.

Program, Kültür Merkezi'nde düzenlendi ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, birim müdürleri ile belediye personelinin katılımıyla yapıldı.

Eğitimde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından narkotik maddeler ve bu maddelerin etkileri tanıtıldı; uyuşturucuyla mücadele yöntemleri ve erken tespit stratejileri aktarıldı.

Eğitimin başlıkları arasında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık, aile içi iletişim, çocuk ve ergenlerle sağlıklı iletişim ile bağımlılık sorununda çözüm yolları ve öneriler yer aldı.

Projenin temel hedefi, anneler aracılığıyla uyuşturucu kullanımının erken tespit edilmesi ve çocukların bağımlılık sarmalına girmeden önce müdahale edilebilmesidir.

DÜZCE BELEDİYESİ’NDE GÖREV YAPAN KADIN PERSONELE, DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...

DÜZCE BELEDİYESİ’NDE GÖREV YAPAN KADIN PERSONELE, DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE” PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİM VERİLDİ.

DÜZCE BELEDİYESİ’NDE GÖREV YAPAN KADIN PERSONELE, DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" Eğitimi — Belediye Personeline Bilinçlendirme
2
Kayseri'de 46 Kitap ve Animasyon İlkokullarda: Öğretmenlerden Kültürel Miras Hamlesi
3
Esenler'de 'Rol Model ve Etki Bilinci' Atölyesi — Mehmet Akif Vurgusu
4
BUÜ, YÖK 2025 Raporunda 13 Kategoride İlk 20'de; Doktoralı Araştırmacılarda 1. Sırada
5
Muradiye'de 2. Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni
6
Kağıthane'de Vasfi Çobanoğlu Okulu 2026 Eğitim Dönemine Hazırlanıyor
7
Gördes’te Çilek Serası: Gelir Engelliler İçin

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı