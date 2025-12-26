Düzce'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" Eğitimi — Belediye Personeline Bilinçlendirme

"En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi Düzce Belediyesi'nde

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda farkındalık çalışması

Düzce Belediyesi'nde görev yapan kadın personele, Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi. Eğitim, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda ve İçişleri Bakanlığı gözetiminde gerçekleştirildi.

Program, Kültür Merkezi'nde düzenlendi ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, birim müdürleri ile belediye personelinin katılımıyla yapıldı.

Eğitimde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından narkotik maddeler ve bu maddelerin etkileri tanıtıldı; uyuşturucuyla mücadele yöntemleri ve erken tespit stratejileri aktarıldı.

Eğitimin başlıkları arasında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık, aile içi iletişim, çocuk ve ergenlerle sağlıklı iletişim ile bağımlılık sorununda çözüm yolları ve öneriler yer aldı.

Projenin temel hedefi, anneler aracılığıyla uyuşturucu kullanımının erken tespit edilmesi ve çocukların bağımlılık sarmalına girmeden önce müdahale edilebilmesidir.

DÜZCE BELEDİYESİ’NDE GÖREV YAPAN KADIN PERSONELE, DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE” PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİM VERİLDİ.