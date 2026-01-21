Düzce'de Harezmi Eğitim Modeli Deneyim Paylaşımı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü YEĞİTEK Şubesi koordinasyonunda gerçekleştirilen Harezmi Eğitim Modeli Deneyim Paylaşım toplantısı, Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilikçi Sınıf ortamında yapıldı. Toplantıya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özgüngör katılarak il genelinde modeli uygulayan öğretmenlerle bir araya geldi.

Toplantı gündemi ve uygulama paylaşımları

Toplantı süresince öğretmenler, sınıf içi uygulamalar, iyi örnekler ve uygulama süreçlerine ilişkin deneyimlerini aktardı. Katılımcılar, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve başarılı uygulama örnekleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Harezmi Eğitim Modeli'nin önemi

Harezmi Eğitim Modeli, disiplinler arası yaklaşımı esas alan ve farklı bakış açılarını ortak akıl etrafında buluşturarak öğrenme kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan yenilikçi bir eğitim modeli olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda düzenlenen deneyim paylaşım toplantıları, öğretmenlerin sahada ürettikleri bilgi ve deneyimleri paylaşmalarına imkan tanıyarak mesleki etkileşimi artırıyor.

Hedef: Sahadaki uygulama niteliğini güçlendirmek

Karşılıklı etkileşim ve görüş alışverişiyle toplantıda, Harezmi Eğitim Modeli'nin sahadaki uygulama niteliğinin güçlendirilmesi hedeflendi. Deneyim paylaşım toplantısı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

