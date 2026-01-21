2026 YÖKDİL-1 Başvuruları Başladı: ÖSYM 21-29 Ocak'ta Alıyor

2026 YÖKDİL-1 Başvuruları Başladı

ÖSYM başvuruları 21-29 Ocak tarihlerinde kabul edecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL-1) için başvuruların 21-29 Ocak tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

ÖSYM’nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda yer alan takvime göre, sınav 8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

Adaylar işlemlerini 21 Ocak 2026 saat 11.00’den itibaren tamamlayabilecek. Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.

İlgili adayların başvuru tarihlerini kaçırmaması ve işlemlerini belirtilen kanallardan zamanında gerçekleştirmeleri önem taşıyor.

