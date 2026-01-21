Türkeli'de Uyuşturucuya Karşı Farkındalık Toplantısı

Türkeli'de düzenlenen bilgilendirme toplantısında uyuşturucuya karşı zararlar, mücadele yöntemleri ve önleyici tedbirler halka aktarıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:00
Türkeli ilçesinde, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında uyuşturucu ile mücadele amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Türkeli Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlendi ve Sinop Yeşilay İl Temsilciliği tarafından ilçe halkına yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı.

Etkinlikte uyuşturucu maddelerin birey ve toplum üzerindeki zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ile alınabilecek önleyici tedbirler detaylı şekilde anlatıldı ve katılımcılar bilgilendirildi.

Açıklama

AK Parti Türkeli İlçe Kadın Kolları Başkanı Şengül Kaya, uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca güvenlik birimlerinin değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bu ve benzeri çalışmalarla toplumun kanayan yaralarına dokunmaya, özellikle gençlerimizi tehdit eden bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz".

