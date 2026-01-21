Çermik'te Atanan 46 Öğretmene Çiçekli Karşılama

Diyarbakır Çermik'e atanan 46 öğretmen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde kurulan stantta çiçeklerle karşılandı; yetkililer destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:32
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:32
Çermik'te Atanan 46 Öğretmene Çiçekli Karşılama

Çermik'te Atanan 46 Öğretmene Çiçekli Karşılama

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine atanan öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında çiçeklerle karşılandı.

Karşılama

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına stant kurularak, ilçeye atanan öğretmenlere çiçek takdim edildi. Yetkililer, yapılan bu karşılama ile 46 öğretmenin moral ve motivasyonu ile ilçeye adaptasyonuna katkı sağlanmak istendiğini söyledi.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, öğretmenlerin karşılaşacakları her türlü sorunda kendilerinin yardımcı olacaklarını belirterek, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

Öğretmenlerin tepkisi

Öğretmenler de düzenlenen karşılama için eğitimcilere teşekkür etti.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNE ATANAN ÖĞRETMENLER, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA ÇİÇEKLERLE...

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNE ATANAN ÖĞRETMENLER, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNE ATANAN ÖĞRETMENLER, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA ÇİÇEKLERLE...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkeli'de Uyuşturucuya Karşı Farkındalık Toplantısı
2
Karabağ Üniversitesi ile İTÜ arasında stratejik eğitim ve bilim iş birliği mutabakatı
3
Sinop'ta Kar Engeli: 12 Ocak'ta Merkez'de Taşımalı Eğitime Ara
4
Kastamonu Üniversitesi’nden Toz Metalurjisiyle Üretilen Elektrik Çeliğine Patent Tescili
5
Mersin Jandarması'ndan Liselilere Siber Farkındalık Eğitimi
6
50. Yıl Kütüphaneleri Malatya'da deprem bölgesinde açıldı
7
Kastamonu Üniversitesi'nin Bitkisel İçerikli Etanol Bazlı El Dezenfektanına Patent Tescili

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları