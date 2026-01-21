Çermik'te Atanan 46 Öğretmene Çiçekli Karşılama

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine atanan öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında çiçeklerle karşılandı.

Karşılama

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına stant kurularak, ilçeye atanan öğretmenlere çiçek takdim edildi. Yetkililer, yapılan bu karşılama ile 46 öğretmenin moral ve motivasyonu ile ilçeye adaptasyonuna katkı sağlanmak istendiğini söyledi.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, öğretmenlerin karşılaşacakları her türlü sorunda kendilerinin yardımcı olacaklarını belirterek, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

Öğretmenlerin tepkisi

Öğretmenler de düzenlenen karşılama için eğitimcilere teşekkür etti.

