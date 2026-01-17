Düzce'de İzcilere Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer Fatih İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Fatih İlkokulu'ndaki izci programında izci öğrenciler ve TİF–MEB liderleriyle buluştu; izciliğin eğitime katkılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:12
Düzce'de İzcilere Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer Fatih İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Düzce'de İzcilere Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer Fatih İlkokulu'nu Ziyaret Etti

DÜZCE (İHA)

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Fatih İlkokulu'nda düzenlenen izcilik çalışmaları programına katılarak izci öğrenciler ve TİF–MEB izci liderleri ile bir araya geldi.

Program, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve izci liderleri arasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla gerçekleştirildi. İl Müdürü Özer, etkinlik boyunca izci öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Özer, izcilik faaliyetlerinin öğrencilerin kişisel gelişimine, sorumluluk bilincine ve ekip ruhuna önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Bu çalışmaların öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine olan olumlu etkilerine dikkat çekti.

Programda emeği geçen öğretmenler ve izci liderlerine teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Özer, izcilik çalışmalarında görev alan tüm eğitimcilere başarılar diledi ve yürüttükleri çalışmalarda kolaylık temennisinde bulundu.

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER, FATİH İLKOKULU’NDA İZCİLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN...

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER, FATİH İLKOKULU’NDA İZCİLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMA KATILARAK İZCİ ÖĞRENCİLER VE TİF–MEB İZCİ LİDERLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karne Coşkusu Bursaspor Atkılarıyla Taçlandı
2
Türk Eğitim-Sen 250 Türkmen Genç İçin C1 Akademik Türkçe Eğitimi Başlattı
3
BUÜ Hemşireleri Q1 Dergilerde Uluslararası Başarı
4
Tercan'da Karne Coşkusu: bin 970 Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi
5
Salihli'de Adala Nergis Demet Ortaokulu'na SEDEP Destekli Müzik Sınıfı Açıldı
6
TDK, 2025'in Kelimesini Açıkladı: "Dijital Vicdan" (300 Bin Oy)
7
Düzce'de Yavuz Selim Lisesi'nden Mevlana'yı Anma Tasavvuf Musikisi Konseri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları