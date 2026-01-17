Düzce'de İzcilere Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer Fatih İlkokulu'nu Ziyaret Etti

DÜZCE (İHA)

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Fatih İlkokulu'nda düzenlenen izcilik çalışmaları programına katılarak izci öğrenciler ve TİF–MEB izci liderleri ile bir araya geldi.

Program, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve izci liderleri arasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla gerçekleştirildi. İl Müdürü Özer, etkinlik boyunca izci öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Özer, izcilik faaliyetlerinin öğrencilerin kişisel gelişimine, sorumluluk bilincine ve ekip ruhuna önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Bu çalışmaların öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine olan olumlu etkilerine dikkat çekti.

Programda emeği geçen öğretmenler ve izci liderlerine teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Özer, izcilik çalışmalarında görev alan tüm eğitimcilere başarılar diledi ve yürüttükleri çalışmalarda kolaylık temennisinde bulundu.

