Düzce'de Kapsayıcı Okul Gelişim Modeli Projesi İlçe Ziyaretleri Devam Ediyor

Düzce'de Kapsayıcı Okul Gelişim Modeli Projesi İlçe Ziyaretleri Sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen 2025–2026 eğitim öğretim yılı Kapsayıcı Okul Gelişim Modeli Projesi kapsamında il genelinde planlanan ilçe ziyaretleri devam ediyor.

Saha ziyaretlerinde neler yapıldı

Proje çerçevesinde bugüne kadar Kaynaşlı, Yığılca, Çilimli, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerine saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaretlerde okul yöneticileri ile bir araya gelinerek kapsayıcı eğitim uygulamaları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık (PDR) hizmetleri ile özel eğitim çalışmaları hakkında bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapıldı.

İncelemeler ve mesleki paylaşım

Ziyaretlerde ilçelerdeki özel eğitim sınıfları yerinde incelendi, öğrenme ortamları gözlemlendi ve sahada görev yapan özel eğitim öğretmenlerine müşavirlik hizmeti sunuldu. Ayrıca ilçelerde görev yapan psikolojik danışmanlarla mesleki paylaşım toplantıları düzenlenerek mevcut uygulamalar ve iyi örnekler değerlendirildi.

Veri toplama ve sonraki adımlar

Proje kapsamında okul yöneticileri ve psikolojik danışmanlara yönelik yürütülen Kapsayıcı Liderlik araştırma çalışması için veri toplama süreci ilçe ziyaretleri sırasında gerçekleştirildi. PDR hizmetleri ve özel eğitim alanında fark oluşturan iyi uygulama örnekleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Kapsayıcı Okul Gelişim Modeli Projesi, eğitimde kapsayıcılık hedefi doğrultusunda planlanan yeni ilçe ziyaretleriyle devam edecek.

