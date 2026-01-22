Düzce'de "Sağlıklı Menopoz Okulu" eğitimleri başladı

Düzce'de Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri işbirliğiyle "Sağlıklı Menopoz Okulu" eğitimleri başladı; ilk program Düzce Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:15
DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, kadınların her yaşta sağlıkla, bilinçle ve güçlenerek yaşamlarını sürdürebilmeleri için Toplum Sağlığı Merkezleri ile Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Eğitimlerin amacı ve kapsamı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Toplum Sağlığı Merkezleri ile Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde kurulan "Sağlıklı Menopoz Okulu" kapsamında eğitimlere başlandı. İlk eğitim, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri tarafından Düzce Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Menopozun bir hastalık değil, yaşamın doğal bir dönemi olduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, süreçle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Alanında uzman sağlık personellerimiz tarafından verilen eğitimlerde, katılımcıların menopoz sürecini bilinçli şekilde yönetebilmeleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları amaçlanmakta. İlk eğitim programına katılan tüm katılımcılarımıza ve sürece katkı sunan sağlık personelimize teşekkür ederim. Kadınların her yaşta sağlıkla, bilinçle ve güçlenerek yaşamlarını sürdürebilmeleri için Toplum Sağlığı Merkezlerimiz ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimizle yanlarında olmaya devam ediyoruz."

Program, katılımcılara menopoz dönemiyle ilgili doğru bilgi sağlama, yaşam kalitesini artırma ve sağlıklı alışkanlıklar kazandırma hedefiyle sürdürülüyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları