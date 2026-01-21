Düzce'de Veliler Sınıfa Oturdu: Biçimlendirici Değerlendirme Eğitimi Çilimli'de

Düzce'de düzenlenen Biçimlendirici Değerlendirme Eğitimi'nde veliler sıralara oturarak çocuklarının öğrenme süreçleri ve değerlendirme yaklaşımları hakkında bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:40
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından, İlkokullarda Biçimlendirici Değerlendirme Eğitimi kapsamında Çilimli İbrahim Hoşver İlkokulu'nda velilere yönelik bilgilendirici bir eğitim programı düzenlendi.

Programın içeriği ve amaçları

Okulda gerçekleştirilen eğitimde bu kez sıralara öğrenciler yerine veliler oturdu. Program kapsamında, öğrenmeyi destekleyen değerlendirme yaklaşımları ele alındı ve velilere, çocukların akademik gelişim süreçlerini daha yakından takip edebilmeleri için rehberlik edildi.

Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlandığı, uygulamaya dönük örneklerin paylaşıldığı etkileşimli ve keyifli bir ortamda gerçekleşti. Velilere hem teorik bilgiler verildi hem de günlük hayatta uygulanabilecek değerlendirme yöntemleri gösterildi.

Aile-okul iş birliğinin önemi

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrenci başarısını artırmada aile-okul iş birliğinin önemine dikkat çekti. Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının farklı okullarda da devam edeceğini ifade etti.

Çilimli İbrahim Hoşver İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik, velilerin çocuklarının eğitim süreçlerine daha bilinçli katılım sağlaması amacını taşıyor.

