Düzce'de Yavuz Selim Lisesi'nden Mevlana'yı Anma Tasavvuf Musikisi Konseri

DÜZCE (İHA) – Düzce Yavuz Selim Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma amacıyla düzenlenen Mevlana'yı Anma Tasavvuf Musikisi konseri gerçekleştirildi.

Konserin içeriği ve katılımcılar

Programda öğrenci ve öğretmenler, Mevlana’nın sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve gönül dünyasını yansıtan tasavvuf musikisi eserlerini seslendirdi. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü de katılarak öğrencilerle bir araya geldi ve programı takip etti.

Manevi atmosfer ve değerlendirme

Konser boyunca katılımcılar, Mevlana’nın insanlığa mesajlarını yansıtan ilahiler eşliğinde yoğun bir manevi atmosfer yaşadı. Program sonrası değerlendirmede İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerin kültürel ve manevi değerlerle buluşmasının önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü, okullarda düzenlenen sanatsal ve kültürel faaliyetlerin milli ve manevi değerlerin yaşatılmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Teşekkür ve kapanış

Program, emeği geçen okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilerin takdir edilmesiyle sona erdi. Katılımcılar, etkinliğin hazırlanmasında görev alan herkese teşekkür ederek benzer programların devam etmesi temennisinde bulundu.

