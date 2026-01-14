Düzce İl Jandarma'da 'Etkili İletişim' Semineri

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Soydaş, Düzce İl Jandarma Komutanlığında personele halkla ilişkiler ve etkili iletişim teknikleri konusunda eğitim verdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:03
DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Soydaş, Düzce İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik halkla ilişkiler ve etkili iletişim teknikleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Seminerde ele alınan başlıklar

Gerçekleştirilen seminerde kurum içi ve kurum dışı iletişimin önemi, vatandaşla doğru ve sağlıklı iletişim kurma yöntemleri, empati, beden dili kullanımı, kriz anlarında iletişim becerileri ve etkili iletişimin hizmet kalitesine katkısı gibi temel başlıklar detaylı şekilde ele alındı.

Program boyunca jandarma personelinin görev sırasında karşılaşabileceği iletişim süreçlerine ilişkin örnekler üzerinden değerlendirmeler yapıldı ve uygulamaya dönük öneriler paylaşıldı.

Kapanış ve teşekkür

Program sonunda Düzce İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, katkılarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Soydaş'a teşekkür ederek, bu tür eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

